Бийчанин нашел "бабушкин смартфон" и сразу начал им пользоваться как своим
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
17 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители оперативно разыскали 40-летнего жителя Бийска, который присвоил себе чужой телефон, сообщает региональное МВД.
«69-летняя жительница Бийска пошла по своим делам. По возвращении домой пенсионерка обнаружила, что где-то оставила свой мобильный телефон», – рассказали в ведомстве.
Женщина не смогла дозвониться на свой номер. Тогда она обратилась в полицию.
Полицейские установили личность мужчины, который пояснил, что увидел телефон на земле возле подъезда многоквартирного дома, вставил свою сим-карту и пользовался как своим. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Бийске другой мужчина решил продать найденный смартфон, но попался полиции.
10:47:37 17-09-2025
Полиция бы так оперативно с жуликами из "безопасных счетов" боролась.
11:42:20 17-09-2025
Гость (10:47:37 17-09-2025) Полиция бы так оперативно с жуликами из "безопасных счетов" ... что Вы, там же работать надо
12:59:54 17-09-2025
Гость (10:47:37 17-09-2025) Полиция бы так оперативно с жуликами из "безопасных счетов" ... жулики из "безопасных счетов" находятся на территории стран, которые не выдают преступников в Россию, даже зная, что они жулики. Пора бы знать, если не в тайге без связи находитесь и с головой дружите
13:03:06 17-09-2025
Гость (12:59:54 17-09-2025) жулики из "безопасных счетов" находятся на территории стран,... Ага! А когда в Барнауле такой "бордель" накрыли? Что было жуликам? Почему-то сразу молчок!