Бийчанин нашел "бабушкин смартфон" и сразу начал им пользоваться как своим

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

17 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае правоохранители оперативно разыскали 40-летнего жителя Бийска, который присвоил себе чужой телефон, сообщает региональное МВД.

«69-летняя жительница Бийска пошла по своим делам. По возвращении домой пенсионерка обнаружила, что где-то оставила свой мобильный телефон», – рассказали в ведомстве.

Женщина не смогла дозвониться на свой номер. Тогда она обратилась в полицию.

Полицейские установили личность мужчины, который пояснил, что увидел телефон на земле возле подъезда многоквартирного дома, вставил свою сим-карту и пользовался как своим. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Бийске другой мужчина решил продать найденный смартфон, но попался полиции.