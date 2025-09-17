НОВОСТИПроисшествия

Бийчанин нашел "бабушкин смартфон" и сразу начал им пользоваться как своим

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

17 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Алтайском крае правоохранители оперативно разыскали 40-летнего жителя Бийска, который присвоил себе чужой телефон, сообщает региональное МВД.

«69-летняя жительница Бийска пошла по своим делам. По возвращении домой пенсионерка обнаружила, что где-то оставила свой мобильный телефон», – рассказали в ведомстве.

Женщина не смогла дозвониться на свой номер. Тогда она обратилась в полицию.

Полицейские установили личность мужчины, который пояснил, что увидел телефон на земле возле подъезда многоквартирного дома, вставил свою сим-карту и пользовался как своим. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Бийске другой мужчина решил продать найденный смартфон, но попался полиции.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:47:37 17-09-2025

Полиция бы так оперативно с жуликами из "безопасных счетов" боролась.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:20 17-09-2025

Гость (10:47:37 17-09-2025) Полиция бы так оперативно с жуликами из "безопасных счетов" ... что Вы, там же работать надо

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:54 17-09-2025

Гость (10:47:37 17-09-2025) Полиция бы так оперативно с жуликами из "безопасных счетов" ... жулики из "безопасных счетов" находятся на территории стран, которые не выдают преступников в Россию, даже зная, что они жулики. Пора бы знать, если не в тайге без связи находитесь и с головой дружите

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:06 17-09-2025

Гость (12:59:54 17-09-2025) жулики из "безопасных счетов" находятся на территории стран,... Ага! А когда в Барнауле такой "бордель" накрыли? Что было жуликам? Почему-то сразу молчок!

  -3 Нравится
Ответить
