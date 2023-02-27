В России предложили ввести выплату на младенцев для покупки кроватки и коляски

Речь идёт о сумме в размере двух прожиточных минимумов

27 февраля 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы предложили ввести в России новую субсидию – сертификат для новорождённого ребёнка, пишут "Известия".

Сертификат можно будет потратить на товары первой необходимости для новорождённого.

"При рождении ребёнка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорождённого большого количества вещей: коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и так далее. Для многих семей с небольшим достатком, особенно студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности", – отметили авторы инициативы.

Они подчеркнули, что на данный момент размер единовременного пособия при рождении ребёнка – 22 909 рублей, однако этого недостаточно, чтобы купить вещи младенцу.

Один из авторов законопроекта Вадим Деньгин указал, что размер сертификата должен составить не менее двух региональных прожиточных минимумов – около 30 тысяч рублей.

Напомним, размер прожиточного минимума в Алтайском крае составляет менее 13 тысяч рублей.