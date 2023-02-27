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В России предложили ввести выплату на младенцев для покупки кроватки и коляски

Речь идёт о сумме в размере двух прожиточных минимумов

27 февраля 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы предложили ввести в России новую субсидию – сертификат для новорождённого ребёнка, пишут "Известия".

Сертификат можно будет потратить на товары первой необходимости для новорождённого.

"При рождении ребёнка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорождённого большого количества вещей: коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и так далее. Для многих семей с небольшим достатком, особенно студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности", – отметили авторы инициативы.

Они подчеркнули, что на данный момент размер единовременного пособия при рождении ребёнка – 22 909 рублей, однако этого недостаточно, чтобы купить вещи младенцу.

Один из авторов законопроекта Вадим Деньгин указал, что размер сертификата должен составить не менее двух региональных прожиточных минимумов – около 30 тысяч рублей.

Напомним, размер прожиточного минимума в Алтайском крае составляет менее 13 тысяч рублей.

Комментарии 24

  • 33 тысячи не хватит на самое необходимое. А вот маргиналам на обмывание ножек - вполне. Месяц бухать можно будет. А ребенок ... В тазу поспит. В марлю замотают вместо памперса. Титьку похмельную сунут в рот. Нужно не выплаты халявные давать, а рабочие места создавать. И четко контролировать КТО ради этих выплат рожает...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А может быть, зарплаты должны быть достойными, чтобы не приходилось делать спецвыплаты на кроватки и коляски? Стыд и позор.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Про достойные зарплаты -ДОСТОЙНАЯ тема!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Коляска - 10 тыс. Кроватка -7 тыс. Матрас, подушка , 2 одеяла, постельное белье - еще 7 тыс. 10 пеленок фланелевых, 10 пеленок ситцевых - 3 тыс (если покупать ткань и шить самостоятельно), распашонки фланелевые 5 шт, ситцевые 5 шт. - 500 р. УЖЕ 27 000. Это не считая памперсов, ползунков, пустышек и пр.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Дорого - не рожай.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • у нашей думы какие-то странные думы появляются, что каждому новорожденному нужна новая коляска, кроватка, .... Если в семье второй и тд ребенок, так скорее всего уже все есть, и коляски и пеленки. А у кого первый, так многие бу берут или у знакомых. И, да, если на памперсы денег нет, может семье стоит подождать с детьми, обустроится самим сначала?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Обычно всё это добро - пеленки, распашонки и т.д. в большом количестве отдают родственники/знакомые/коллеги по работе, у которых дети подросли. Остаётся купить парочку парадных вещичек на выход в свет.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Я дочке все новое покупал. Чтобы моя долгожданная дочурка спала в чьих-то ссаных пеленках?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • у кого первый, так многие бу берут или у знакомых--- Ну где-то же есть та самая ПЕРВАЯ коляска, которую кто-то купил
    27 февраля, Гость   Ответить
  • У меня с одной знакомой дети родились с разницей в три дня. Мы своей дочке всё новенькое купили. А знакомая собрала старье со всей родни. По 10-15 лет вещичкам было. Очень сильно в глаза бросалось , что все пеленки застираные, ползунки вытянутые. Жалкое зрелище
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Чтобы моя долгожданная дочурка спала в чьих-то ссаных пеленках?" --- Гость, зачем в ссаных? :-) Машинку стиральную купите, да стирайте пеленки =) Можно даже прокипятить =) И не надо гнуть тут пальцы. Если вы получаете достаточно, чтобы купить всё новое, то зачем вам подачки от государства в виде выплат на пеленки/распашонки?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Очень сильно в глаза бросалось , что все пеленки застираные, ползунки вытянутые. Жалкое зрелище" --- Гость, глупости. Младенцы растут быстро. Эти распашонки максимум пару раз на ребенка наденешь, и они уже малые. Так что выглядят как новые. А жалкое зрелище, когда рожают, а потом ждут подачек от государства.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, так ее купил тот, у кого есть возможность купить новую коляску. А дума предлагает каждому новорожденному по коляске. Ну так где очередь выстроится - в детском за новыми колясками или в машке за пузырем не детского напитка? Может лучше например, количество бесплатных мест в вузах увеличить?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Ну где-то же есть та самая ПЕРВАЯ коляска, которую кто-то купил" --- Гость, ну смотри, нам подруга дала на время коляску лежачую (потом ей же и вернули, когда она второго родила). Мы, в свою очередь купили прогулочную коляску. И отдали её потом кому-то из родни/знакомых. Т.е. да, что-то отдают, что-то дарят, что-то покупаешь. Но с нуля ВСЁ покупать - это редкость.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • жалкое зрелище, когда рожают, а потом ждут подачек от государства.-- согласна. Решили заводить ребенка, имейте в виду, что после появления ребенка нужно СРАЗУ потратить круглую сумму на мебель, постельное, коляски. А то родят и начинают со всей родни собирать 15-летние колготочки или просить пособие на памперс. Ну такое себе материнство...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Я не понимаю этой практики - донашивать чужое. Я выросла в голодные 90-е. Донашивала платья за двоюродной сестрой. Потом они переходили ее сестре. А потом снова моей. Не приведи, господь....
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Мы покупали всё . Кроватку и коляску купили сами, пеленки я сшила. Ванночку, бутылочки, распашонки, постельное, клееночки, ползунки, носочки, шапочки, конверт , погремушки , посуду всё новенькое купили. Родственники и друзья подарили на выписку несколько костюмчиков и платьев. На полгода этого хватило. А потом раз в 2-3 месяца новую одежку покупали. В 8 месяцев купили прогулочную коляску. Затратно... Но я не жалею. Зато дочь во всем новом.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • собирать 15-летние колготочки - И иногда с таким видом типа фи. че они такие блеклые то, нет поновее...)))
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Как можно любимому ребенку всякую рухлядь и б\у брать.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • так это если любимому. А если родили в надежде на пособие. Завернули в тряпку и так сойдет.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • У нас была кроватка, которая потом переходила из семьи в семью. Таким образом выросли 4 детей. Теперь уже взрослые. Все имеют высшее образование. Удачная кроватка.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошее предложение. Странные люди, которые предлагают покупать б/ушное старье ребенку. Да еще чужое. Я еще понимаю, если после первого ребенка осталась коляска или кроватка, то можно использовать для второго. И то, все ломается. А уж пеленки или одежду после кого-то, это уже совсем... После своих ладно, и то не все, но не после чужих. Это отвратительно!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Первому гостю: Рабочие места есть, вот только не многие сейчас хотят работать. Больше хотят в белой рубашке сидеть в кабинете или стоять в магазине! Второму гостю: Зарплату должно государство платить? У меня на производстве есть работники, зарабатывающие от 80 до 150 тысяч. Это плохая зарплата? А есть те, которые в этом месяце получат 16 тысяч. Причем они раньше зарабатывали 50. По видимому этих денег слишком много и они стали выпускать в 2 раза меньше продукции. Как итог я снизил расценки тем, кто производит мало и повысил тем, кто производит много. Причем предупредил заранее, но производительность еще снизилась.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Выдумывают что попало лишь бы не устанавливать зарплату и пособия обеспечивающие гражданам уровень жизни необходимый для обеспечения своей жизнедеятельности и воспроизводства
    28 февраля, Гость   Ответить
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