В России предупредили о возможной блокировке Zoom и Google Meet
Блокировка иностранных сервисов усилит использование российских аналогов
10 сентября 2025, 16:30, ИА Амител
Американская платформа для видеосвязи Zoom может быть заблокирована в России в ближайшее время. Об этом "Газете.ру" заявил генеральный директор платформы TeleBoss Илья Мамуткин, ссылаясь на обсуждения в телекоммуникационной отрасли.
По его словам, рынок готовится к ограничению не только Zoom, но и Google Meet, чья работа в России уже сопровождалась сбоями.
«Блокировка иностранных сервисов усилит использование российских аналогов, таких как мессенджер Max, и будет способствовать обеспечению цифрового суверенитета. Однако полный отказ от зарубежных платформ станет вызовом для корпоративного сектора, образования и сферы онлайн-услуг, где Zoom и Google Meet долгое время были основными инструментами для удаленной работы», – подчеркивает эксперт.
Мамуткин отметил, что, несмотря на конкуренцию среди отечественных решений, ключевыми вопросами остаются их способность выдержать нагрузку миллионов пользователей и обеспечить стабильность, сравнимую с международными сервисами.
Напомним, что в августе 2025 года в России уже были введены частичные ограничения на звонки через WhatsApp и Telegram, а пользователи Google Meet столкнулись с техническими сбоями. Тема дальнейших блокировок активно обсуждается на государственном уровне, хотя официальные решения пока не приняты.
17:14:36 10-09-2025
Остозверели
22:18:42 13-09-2025
Гость (17:14:36 10-09-2025) Остозверели... Это точно. У людей родственники за границей. Зачем с родней различать????(((
17:23:20 10-09-2025
Нет ничего хуже чем насилие.
17:46:01 10-09-2025
Без разницы
13:11:22 12-09-2025
Гость (17:46:01 10-09-2025) Без разницы... Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.
Нимеллер
18:02:47 10-09-2025
Депутаты запретите всё иностранное. Но и сами пользуйтесь только российскими продуктами. Посмотрим - надолго ли вас хватит.
23:39:22 11-09-2025
Гость (17:46:01 10-09-2025) Без разницы... Вот из-за таких все и происходит... Пофигизм наше ВСЁ....
11:26:41 12-09-2025
Гость (23:39:22 11-09-2025) Вот из-за таких все и происходит... Пофигизм наше ВСЁ.... ... Вот тогда и нужны старые добрые митинги. А если и они не помогут, то есть старый добрый бунт
11:34:44 12-09-2025
Google Meet уже заблокировали. Созвонится там тупо не выходит
12:58:03 12-09-2025
Не верю я в борьбу с мошенниками! Это любимая ФСБ накрывает всех россиян тотальной слежкой через абсолютно неконкурентоспособный, кривой мессенджер MAX! Как через него связаться с родственниками? Друзьями? А никак! Осталось привязать к этому "шедевру" Госуслуги, и вы полностью голые!
13:04:26 12-09-2025
Константин (12:58:03 12-09-2025) Не верю я в борьбу с мошенниками! Это любимая ФСБ накрывает ... Какую важность вы из себя представляете, что за вами следят? Попейте седативных препаратов. Чтобы ваша шизофрения не мешала вам жить.
13:12:57 12-09-2025
Гость (13:04:26 12-09-2025) Какую важность вы из себя представляете, что за вами следят?... У тупых всегда всё хорошо
13:16:32 12-09-2025
Гость (13:12:57 12-09-2025) У тупых всегда всё хорошо... А вы знаете, я вам даже немного завидую. У меня не все хорошо. Наверное поэтому за мной не следят.
08:15:22 14-09-2025
Константин (12:58:03 12-09-2025) Не верю я в борьбу с мошенниками! Это любимая ФСБ накрывает ... это просто отжатие аппаратных ресурсов для маха,рутуба..
15:32:43 12-09-2025
Да проблема в том, что наши решения не работают за пределами РФ, и я никак не могу созвониться с коллегами, или друзьями за пределами РФ, даже в отпуске не могу нормально позвонить домой, вот тут проблема
15:49:24 12-09-2025
Вместе с уже заблокированным google mit полетел под топор и chrome desktop remote - сервис удаленного рабочего стола, спасибо большое, ркн
19:18:29 12-09-2025
Это обман, ни с чем они не борятся
19:41:50 12-09-2025
Разрушают семейные связи. "ЗАПРЕТИТЬ ОГРАНИЧИТЬ"
МЫ ЭТО ПРОХОДИЛИ в советские времена. Тогда партийные руководители решали достоин ты или не достоин, вмешиваясь во все и вся. Как это ограничения надоело. Сколько можно принимать решения за нас.
00:06:16 13-09-2025
А больше ничего не умеем. Не хотят мах, заблокируем все остальное. А до ума довести приложение, зачем, все равно конкурентов убрали.
05:49:00 14-09-2025
Данные запреты нарушают конституцию
Скорее всего, как только останутся одни РФ месенджеры, я буду искать новое место и покупать билет в один конец
12:35:28 14-09-2025
Гость (17:14:36 10-09-2025) Остозверели... И как назвать правительство чтобы природу не обидеть ?...
17:13:17 14-09-2025
Это для масс,у самих всё работает нормально,без перебоев.