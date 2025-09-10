НОВОСТИОбщество

В России предупредили о возможной блокировке Zoom и Google Meet

Блокировка иностранных сервисов усилит использование российских аналогов

10 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Американская платформа для видеосвязи Zoom может быть заблокирована в России в ближайшее время. Об этом "Газете.ру" заявил генеральный директор платформы TeleBoss Илья Мамуткин, ссылаясь на обсуждения в телекоммуникационной отрасли.

По его словам, рынок готовится к ограничению не только Zoom, но и Google Meet, чья работа в России уже сопровождалась сбоями.

«Блокировка иностранных сервисов усилит использование российских аналогов, таких как мессенджер Max, и будет способствовать обеспечению цифрового суверенитета. Однако полный отказ от зарубежных платформ станет вызовом для корпоративного сектора, образования и сферы онлайн-услуг, где Zoom и Google Meet долгое время были основными инструментами для удаленной работы», – подчеркивает эксперт.

Мамуткин отметил, что, несмотря на конкуренцию среди отечественных решений, ключевыми вопросами остаются их способность выдержать нагрузку миллионов пользователей и обеспечить стабильность, сравнимую с международными сервисами.

Напомним, что в августе 2025 года в России уже были введены частичные ограничения на звонки через WhatsApp и Telegram, а пользователи Google Meet столкнулись с техническими сбоями. Тема дальнейших блокировок активно обсуждается на государственном уровне, хотя официальные решения пока не приняты.

Россия

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

17:14:36 10-09-2025

Остозверели

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юлия

22:18:42 13-09-2025

Гость (17:14:36 10-09-2025) Остозверели... Это точно. У людей родственники за границей. Зачем с родней различать????(((

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:20 10-09-2025

Нет ничего хуже чем насилие.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:01 10-09-2025

Без разницы

  -41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:22 12-09-2025

Гость (17:46:01 10-09-2025) Без разницы... Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.
Нимеллер

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:02:47 10-09-2025

Депутаты запретите всё иностранное. Но и сами пользуйтесь только российскими продуктами. Посмотрим - надолго ли вас хватит.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:22 11-09-2025

Гость (17:46:01 10-09-2025) Без разницы... Вот из-за таких все и происходит... Пофигизм наше ВСЁ....

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:41 12-09-2025

Гость (23:39:22 11-09-2025) Вот из-за таких все и происходит... Пофигизм наше ВСЁ.... ... Вот тогда и нужны старые добрые митинги. А если и они не помогут, то есть старый добрый бунт

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Саша

11:34:44 12-09-2025

Google Meet уже заблокировали. Созвонится там тупо не выходит

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

12:58:03 12-09-2025

Не верю я в борьбу с мошенниками! Это любимая ФСБ накрывает всех россиян тотальной слежкой через абсолютно неконкурентоспособный, кривой мессенджер MAX! Как через него связаться с родственниками? Друзьями? А никак! Осталось привязать к этому "шедевру" Госуслуги, и вы полностью голые!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:26 12-09-2025

Константин (12:58:03 12-09-2025) Не верю я в борьбу с мошенниками! Это любимая ФСБ накрывает ... Какую важность вы из себя представляете, что за вами следят? Попейте седативных препаратов. Чтобы ваша шизофрения не мешала вам жить.

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:57 12-09-2025

Гость (13:04:26 12-09-2025) Какую важность вы из себя представляете, что за вами следят?... У тупых всегда всё хорошо

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:32 12-09-2025

Гость (13:12:57 12-09-2025) У тупых всегда всё хорошо... А вы знаете, я вам даже немного завидую. У меня не все хорошо. Наверное поэтому за мной не следят.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:22 14-09-2025

Константин (12:58:03 12-09-2025) Не верю я в борьбу с мошенниками! Это любимая ФСБ накрывает ... это просто отжатие аппаратных ресурсов для маха,рутуба..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:43 12-09-2025

Да проблема в том, что наши решения не работают за пределами РФ, и я никак не могу созвониться с коллегами, или друзьями за пределами РФ, даже в отпуске не могу нормально позвонить домой, вот тут проблема

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:24 12-09-2025

Вместе с уже заблокированным google mit полетел под топор и chrome desktop remote - сервис удаленного рабочего стола, спасибо большое, ркн

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ф

19:18:29 12-09-2025

Это обман, ни с чем они не борятся

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

19:41:50 12-09-2025

Разрушают семейные связи. "ЗАПРЕТИТЬ ОГРАНИЧИТЬ"
МЫ ЭТО ПРОХОДИЛИ в советские времена. Тогда партийные руководители решали достоин ты или не достоин, вмешиваясь во все и вся. Как это ограничения надоело. Сколько можно принимать решения за нас.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:06:16 13-09-2025

А больше ничего не умеем. Не хотят мах, заблокируем все остальное. А до ума довести приложение, зачем, все равно конкурентов убрали.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЧелоВек

05:49:00 14-09-2025

Данные запреты нарушают конституцию
Скорее всего, как только останутся одни РФ месенджеры, я буду искать новое место и покупать билет в один конец

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:28 14-09-2025

Гость (17:14:36 10-09-2025) Остозверели... И как назвать правительство чтобы природу не обидеть ?...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Zoma

17:13:17 14-09-2025

Это для масс,у самих всё работает нормально,без перебоев.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров