В России предупредили о возможной блокировке Zoom и Google Meet

Блокировка иностранных сервисов усилит использование российских аналогов

10 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Американская платформа для видеосвязи Zoom может быть заблокирована в России в ближайшее время. Об этом "Газете.ру" заявил генеральный директор платформы TeleBoss Илья Мамуткин, ссылаясь на обсуждения в телекоммуникационной отрасли.

По его словам, рынок готовится к ограничению не только Zoom, но и Google Meet, чья работа в России уже сопровождалась сбоями.

«Блокировка иностранных сервисов усилит использование российских аналогов, таких как мессенджер Max, и будет способствовать обеспечению цифрового суверенитета. Однако полный отказ от зарубежных платформ станет вызовом для корпоративного сектора, образования и сферы онлайн-услуг, где Zoom и Google Meet долгое время были основными инструментами для удаленной работы», – подчеркивает эксперт.

Мамуткин отметил, что, несмотря на конкуренцию среди отечественных решений, ключевыми вопросами остаются их способность выдержать нагрузку миллионов пользователей и обеспечить стабильность, сравнимую с международными сервисами.

Напомним, что в августе 2025 года в России уже были введены частичные ограничения на звонки через WhatsApp и Telegram, а пользователи Google Meet столкнулись с техническими сбоями. Тема дальнейших блокировок активно обсуждается на государственном уровне, хотя официальные решения пока не приняты.