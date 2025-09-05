"У Max должна быть конкуренция". Песков заявил, что Telegram и WhatsApp нужны в России

При этом, с его слов, россияне сами должны захотеть установить Max

05 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Мессенджеры Telegram и WhatsApp должны оставаться в России, чтобы у национальной платформы Max была конкуренция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На Восточном экономическом форуме Песков заявил, что без иностранных приложений Max не сможет развиваться, поскольку они будут создавать для него конкурентную среду.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», – подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что граждане должны сами захотеть установить Max. Тогда платформа будет развиваться, а не стоять на месте.

«Чтобы Max действительно стал развитым сервисом, который хотят сами установить миллионы и десятки миллионов наших сограждан, он должен постоянно развиваться и не стоять на месте», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, Max – это мессенджер, который в 2025 году выпустила компания VK. Предполагается, что Max должен стать универсальным мобильным приложением, которое позволяет, кроме обмена сообщениями и голосовой связи, получать электронные госуслуги, удостоверять личность через цифровой ID, совершать платежи и использовать усиленную электронную подпись.