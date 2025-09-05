"У Max должна быть конкуренция". Песков заявил, что Telegram и WhatsApp нужны в России
При этом, с его слов, россияне сами должны захотеть установить Max
05 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
Мессенджеры Telegram и WhatsApp должны оставаться в России, чтобы у национальной платформы Max была конкуренция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
На Восточном экономическом форуме Песков заявил, что без иностранных приложений Max не сможет развиваться, поскольку они будут создавать для него конкурентную среду.
«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», – подчеркнул Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что граждане должны сами захотеть установить Max. Тогда платформа будет развиваться, а не стоять на месте.
«Чтобы Max действительно стал развитым сервисом, который хотят сами установить миллионы и десятки миллионов наших сограждан, он должен постоянно развиваться и не стоять на месте», – подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, Max – это мессенджер, который в 2025 году выпустила компания VK. Предполагается, что Max должен стать универсальным мобильным приложением, которое позволяет, кроме обмена сообщениями и голосовой связи, получать электронные госуслуги, удостоверять личность через цифровой ID, совершать платежи и использовать усиленную электронную подпись.
23:37:11 05-09-2025
уже у меня начинается биполярка от таких новостей и действий властей...
09:52:48 06-09-2025
Шинник (23:37:11 05-09-2025) уже у меня начинается биполярка от таких новостей и действи...
Ну, понимаете, это волатильность мыслей пресс-секретаря, который несёт всякую чушь и вообще лентяй.
21:14:15 06-09-2025
Шинник (23:37:11 05-09-2025) уже у меня начинается биполярка от таких новостей и действи...
Биполярка не у тебя. А сам должен понимать у кого. Причем давно уже.
09:21:55 06-09-2025
один простой вопрос:а абоненты за границей,например,а казахстане будут ставить эту байду для связи с россиянами? у многих родственники или друзья живут за границей,если охлобучили на видео,аудио конкурентов,владельца маха,как быть? как быть с конституцией?
13:42:10 06-09-2025
Конкуренция должна быть честной но когда нет выбора и других вариантов нет о какой конкуренции речь с таким подходом макс прикажете долго жить я с горе пополам установил макс в германии но пока общаться не скем мои российские абоненты что-то не торопятся его устанавливать.
18:49:27 06-09-2025
Только большие перемены изгонят эту лабуду - Мах. Можно немного подождать, видь всякому ужасу, а тем более, ужасу без конца все равно придет конец.