В России произошел сбой оплаты подписок в сервисах Apple
Раздел с подписками в российском регионе App Store перестал открываться
06 октября 2025, 07:15, ИА Амител
В России произошел массовый сбой в работе сервисов Apple – пользователи iPhone не могут оплачивать подписки в App Store и iCloud. Проблемы наблюдаются уже в течение недели, сообщает издание Shot.
По данным пользователей, раздел с подписками в российском регионе App Store перестал открываться, а сервисы присылают уведомления с требованием обновить платежную информацию. Сбои особенно заметны после обновления до iOS 26.0.1, выпущенного на прошлой неделе.
Ситуация затронула и работу Apple Pay – сервис перестал функционировать даже с зарубежными банковскими картами. Некоторые пользователи предполагают, что это может быть новым этапом санкционных ограничений со стороны компании.
В настоящее время Apple официально не прокомментировала ситуацию с доступностью платежных сервисов для российских пользователей. Владельцы устройств Apple продолжают сталкиваться с проблемами при попытке продлить подписки и совершить платежи через экосистему сервисов компании.
10:02:54 06-10-2025
Apple это американская компания. Люди, покупающие технику Apple и оплачивающие их сервисы, тем самым отправляют свои деньги в Америку, а Америка помогает ВСУ. Вот владельца "кириешек" закрыли за то же самое: "Штенгеловы выводили за рубеж доходы бизнеса, а средства направлялись на поддержание экономик «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине."
Соответственно всех пользователей Apple нужно вычислить, и поступить с ними как с кириешками.
11:07:08 06-10-2025
Гость (10:02:54 06-10-2025) Apple это американская компания. Люди, покупающие технику Ap... поддерживаю. Плюс непонятно, почему ватсап досихпор работает и остается основным месенджером, хотя принадлежит Мета, которая признана врагом.
И вообще, если даже с другой стороны посомтреть, Ыплы заблокировали часть сервисов, некоторые функции не доступны на территории РФ..... чтобы не упасть в грязь лицом, должна была быть зеркальная мера, заблокировать продажу Ыпплов. Либо полноценное предоставление услуг, либо кыш с рынка, такая должна быть позиция.
Ну а так как она пендосская то сам бог велел закрыть их продажи, как они нашу нефть.
11:10:37 06-10-2025
Гость (10:02:54 06-10-2025) ... а покупая Cамсунг , можно тоже самое сказать.