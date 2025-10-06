В России произошел сбой оплаты подписок в сервисах Apple

Раздел с подписками в российском регионе App Store перестал открываться

06 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России произошел массовый сбой в работе сервисов Apple – пользователи iPhone не могут оплачивать подписки в App Store и iCloud. Проблемы наблюдаются уже в течение недели, сообщает издание Shot.

По данным пользователей, раздел с подписками в российском регионе App Store перестал открываться, а сервисы присылают уведомления с требованием обновить платежную информацию. Сбои особенно заметны после обновления до iOS 26.0.1, выпущенного на прошлой неделе.

Ситуация затронула и работу Apple Pay – сервис перестал функционировать даже с зарубежными банковскими картами. Некоторые пользователи предполагают, что это может быть новым этапом санкционных ограничений со стороны компании.

В настоящее время Apple официально не прокомментировала ситуацию с доступностью платежных сервисов для российских пользователей. Владельцы устройств Apple продолжают сталкиваться с проблемами при попытке продлить подписки и совершить платежи через экосистему сервисов компании.