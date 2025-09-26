iPhone в Барнауле подешевели на треть после анонса новой модели
Наибольшее падение цен коснулось предыдущих поколений техники Apple
26 сентября 2025, 08:15, ИА Амител
Аналитики "Авито" зафиксировали значительное снижение цен на новые iPhone в Барнауле после презентации новой модели iPhone 17. С начала года стоимость iPhone 16 в краевой столице уменьшилась на 19–30%, при этом наибольшее падение цен коснулось предыдущих поколений техники Apple.
Самой популярной моделью среди барнаульцев остается iPhone 13, занимающий 11% продаж со средней ценой 31 тысяча рублей. На втором месте – iPhone 14 Pro (8% продаж, 51 тысяча рублей), на третьем – iPhone 15 (8% продаж, 53 тысячи рублей). Новейшие iPhone 16 Pro и iPhone 16 заняли лишь шестую и девятую позиции рейтинга со средней стоимостью 91 и 66 тысяч рублей соответственно.
Эксперты отмечают, что максимальное снижение цен затронуло модель iPhone 15 (-27%), в то время как iPhone 16 Plus подешевел на 30%. Тренд демонстрирует, что барнаульские покупатели предпочитают модели предыдущих поколений из-за оптимального соотношения цены и производительности.
11:51:06 26-09-2025
Знаю одного любителя айфонов. У него и жены есть эти мобилы. Так вот он на них полгода зарабатывал вахтой на ДВ обрабатывая рыбу. Странна как по мне вся эта возня с этими мобилами. В СССР за полгода вахтой зарабатывали на жигули или на двушку в Москве, год на трёшку или волгу соответственно.
12:05:42 26-09-2025
Гость (11:51:06 26-09-2025) Знаю одного любителя айфонов. У него и жены есть эти мобилы.... подкаблучник обязан обеспечить свою королеву айфоном последней модели
12:44:45 26-09-2025
Забавно, а по какой цене их покупают за бугром? Или у тех же китайцев?
14:58:35 26-09-2025
отсталый айфон 17 хвастается зарядкой на 40 ватт.... у моего 7 летнего сяоми , ценой в 20 тыщ, тож была такая зарядка, сейчас заряжаю 120 ватт, айфону еще развиваться и развиваться, а камера по тестам хуже чем у самсунка с25, при этом стоит как подержаный отечественный автомобиль.
Нужно быть не очень далеким в развитии ума, чтобы покупать эту дрянь, которая еще и ограничена во всем, половина сервисов не работает в РФ.
Вообще адекватным ответом на эти ограничения должен был быть запрет продаж. выгнать нафиг, и не спонсировать США деньгами граждан РФ, котоыре потом будут направлены на вооружение против этих же наших граждан.