iPhone в Барнауле подешевели на треть после анонса новой модели

Наибольшее падение цен коснулось предыдущих поколений техники Apple

26 сентября 2025, 08:15, ИА Амител

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Аналитики "Авито" зафиксировали значительное снижение цен на новые iPhone в Барнауле после презентации новой модели iPhone 17. С начала года стоимость iPhone 16 в краевой столице уменьшилась на 19–30%, при этом наибольшее падение цен коснулось предыдущих поколений техники Apple.

Самой популярной моделью среди барнаульцев остается iPhone 13, занимающий 11% продаж со средней ценой 31 тысяча рублей. На втором месте – iPhone 14 Pro (8% продаж, 51 тысяча рублей), на третьем – iPhone 15 (8% продаж, 53 тысячи рублей). Новейшие iPhone 16 Pro и iPhone 16 заняли лишь шестую и девятую позиции рейтинга со средней стоимостью 91 и 66 тысяч рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что максимальное снижение цен затронуло модель iPhone 15 (-27%), в то время как iPhone 16 Plus подешевел на 30%. Тренд демонстрирует, что барнаульские покупатели предпочитают модели предыдущих поколений из-за оптимального соотношения цены и производительности.