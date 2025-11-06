Заметный рост заболеваемости ВИЧ отмечают в нескольких регионах России

Пока что заболевших стали чаще фиксировать в трех субъектах страны

06 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В ряде российских регионов наблюдается увеличение количества заболеваний ВИЧ-инфекцией. По информации Telegram-канала Baza, очаги инфицирования зафиксированы в Иркутской области, Хакасии и Республике Коми.

В Иркутской области ситуация остается сложной: за первые пять месяцев текущего года, согласно сведениям областного СПИД-центра, выявлено 611 случаев заражения. За тот же период в прошлом году было зафиксировано 618 случаев. Разница в семь человек свидетельствует о незначительном сокращении заболеваемости (на 1,13%). В предыдущем году область занимала вторую позицию в стране по уровню распространения ВИЧ.

В Республике Хакасия также отмечается подъем заболеваемости: согласно данным Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД, за восемь месяцев текущего года в республике выявлено 180 случаев заражения ВИЧ. Это на 11% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, зарегистрирован рост случаев заражения среди населения старше 50 лет.

Республика Коми также демонстрирует прирост: по информации от Роспотребнадзора, за первые четыре месяца 2025 года зарегистрировано 89 новых случаев. Это на 7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус сообщил изданию "База", что всестороннюю оценку эпидемиологической обстановки можно будет дать только после публикации годового отчета.