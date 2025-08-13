В России с 1 сентября изменятся правила расчета среднего заработка

В расчет будут входить не только премии, но и денежные поощрения

13 августа 2025, 08:41, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России с 1 сентября вступит в силу новый порядок определения среднего заработка, который содержит несколько плюсов для работников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Одно из изменений – это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный», – заявил депутат.

С его слов, отдельное правило расчета среднего заработка также вводится для выплаты выходного пособия. Оно будет представлять собой умножение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. В документе также установлено, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

«В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3», – добавил Нилов.

Одним из плюсов нововведения Нилов считает то, что все действовавшие в этой сфере старые нормативно-правовые акты утрачивают силу. Предыдущая редакция положения об особенностях порядка исчисления среднего заработка действовала с 2007 года.