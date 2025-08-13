В России с 1 сентября изменятся правила расчета среднего заработка
В расчет будут входить не только премии, но и денежные поощрения
13 августа 2025, 08:41, ИА Амител
В России с 1 сентября вступит в силу новый порядок определения среднего заработка, который содержит несколько плюсов для работников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«Одно из изменений – это включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Это, конечно, плюс для работника очевидный», – заявил депутат.
С его слов, отдельное правило расчета среднего заработка также вводится для выплаты выходного пособия. Оно будет представлять собой умножение среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. В документе также установлено, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.
«В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3», – добавил Нилов.
Одним из плюсов нововведения Нилов считает то, что все действовавшие в этой сфере старые нормативно-правовые акты утрачивают силу. Предыдущая редакция положения об особенностях порядка исчисления среднего заработка действовала с 2007 года.
08:49:01 13-08-2025
С сентября всё резко станут богаче. И так за сотку уже перевалил
09:06:41 13-08-2025
вот и повода не надо чтоб еще ценники подзадрать
09:15:16 13-08-2025
Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк РФ не могут ввести против Сионистского Запада и Сионистских Штатов Америки одну маленькую контрсанкцию, где 10 копеек равны одному английскому фунту стерлиннгу или одному доллару США, то чтобы реально сделать РФ справедливым и социальным государством как говорит Президент РФ, всем депутатам и министрам нужно подтянуть зарплаты и пенсии остальных граждан РФ до уровня зарплат депутатов и министров РФ, а главное не ссать это делать, а ФАС будет жёстко, а где надо и жестоко контролировать, чтобы цены не взлетели вот и всё.
09:27:43 13-08-2025
Светослав (09:15:16 13-08-2025) Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сберба... Не зря статью за экстремизм расширили. По краю ходишь
09:15:54 13-08-2025
"Правильно" считать - девиз
10:01:23 13-08-2025
Средняя зарплата сразу повысится, типа зажили лучше, а на самом деле всё так же и останется. Зато все СМИ будут писать об этом, и восхищаться, что вот народ стал лучше жить. Плюс хотят увеличить среднюю зп, а как это сделать, не платят больше денег, вот, придумали!)))
10:46:16 13-08-2025
А чай-курить в расчёт брать будут?