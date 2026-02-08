В России сократилось число учеников, переходящих в десятый класс
Количество поступающих в колледжи, наоборот, растет
08 февраля 2026, 08:05, ИА Амител
За последние четыре года наблюдается снижение числа учеников, переходящих в десятый класс, на 4%. Одновременно с этим увеличивается количество студентов, поступающих и успешно завершающих обучение в колледжах. Тем не менее, согласно данным исследования НИУ ВШЭ, интерес к получению рабочих специальностей продолжает снижаться.
Согласно ежегодному статистическому сборнику "Индикаторы образования" от Высшей школы экономики, разрыв между выпускниками девятых классов, выбравшими продолжение обучения в школе, и теми, кто поступил в колледжи для получения среднего профессионального образования, в 2024 году достиг минимального значения за последние 25 лет.
В десятые классы было принято 708,2 тысячи человек, тогда как на программы среднего профессионального образования поступило 695,6 тысячи человек. Для сравнения: в 2023 году в школу после девятого класса перешли 690,8 тысячи выпускников, а в колледжи — 647,2 тысячи.
Кроме того, в 2024 году еще 158,5 тысячи выпускников девятых классов предпочли обучение в учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Эти данные относятся к выпускникам 2024 года.
09:33:36 08-02-2026
Школьники сейчас рассуждают, что пока "Вася" получает высшее образование, они уже смогут купить, работая на заводе или курьером, машину и квартиру. Еще и блогером подработают)))
А потом пройдут переподготовку или заочно закончат ВУЗ.
13:34:49 08-02-2026
Так в 10 сейчас не попасть. 10 х набирают 2 класса,гуманитарный- битком ,не пробиться и физ мат...пришлось идти в физмат...🥴
14:35:27 08-02-2026
Я ушла после 9 класса после того как у нас Госдума с ума стала сходить
+ у нас учителя соблюдали те законы которым им хотелось а не которые надо
Извините но у нас по стране явно проблемы с педагогами
А этого мало какой школьник/студент потерпит
15:20:27 08-02-2026
Они просто объезжают егэ
18:25:55 08-02-2026
Так в 10 е бывает не пробиться, школы прям говорят, не ходите в 10 ый. Так что не по своему желанию, бывает, дети идут в колледжы. Зато статистика, ага
21:09:39 08-02-2026
Гость (18:25:55 08-02-2026) Так в 10 е бывает не пробиться, школы прям говорят, не ходит... ВУЗам нужны нормальные умные талантливые личности а не весь сброд. Им пожалуйста - фазанки
08:28:15 09-02-2026
Вы господа-товарищи ошибаетесь!, это результат планомерной политики государства!, нам не нужны разносторонне грамотные люди, государству нужен электорат малограмотный узкоспециализированный рабочий класс, а уж эффективных манагеров они из своих деточек наобучают.......