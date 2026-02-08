В России сократилось число учеников, переходящих в десятый класс

Количество поступающих в колледжи, наоборот, растет

За последние четыре года наблюдается снижение числа учеников, переходящих в десятый класс, на 4%. Одновременно с этим увеличивается количество студентов, поступающих и успешно завершающих обучение в колледжах. Тем не менее, согласно данным исследования НИУ ВШЭ, интерес к получению рабочих специальностей продолжает снижаться.

Согласно ежегодному статистическому сборнику "Индикаторы образования" от Высшей школы экономики, разрыв между выпускниками девятых классов, выбравшими продолжение обучения в школе, и теми, кто поступил в колледжи для получения среднего профессионального образования, в 2024 году достиг минимального значения за последние 25 лет.

В десятые классы было принято 708,2 тысячи человек, тогда как на программы среднего профессионального образования поступило 695,6 тысячи человек. Для сравнения: в 2023 году в школу после девятого класса перешли 690,8 тысячи выпускников, а в колледжи — 647,2 тысячи.

Кроме того, в 2024 году еще 158,5 тысячи выпускников девятых классов предпочли обучение в учреждениях среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Эти данные относятся к выпускникам 2024 года.