В России создали новый род войск беспилотных систем
Бойцы этих подразделений будут заниматься использованием беспилотников
12 ноября 2025, 14:05, ИА Амител
В РФ сформирован новый род войск, специализирующийся на беспилотных системах. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя начальника этого нового рода войск Сергея Иштуганова.
В беседе с журналистом Иштуганов уточнил, что структура созданного рода войск уже сформирована, а также организованы органы управления на всех военных уровнях.
Касаясь вопроса технического оснащения нового рода войск, Иштуганов подчеркнул, что подразделения активно сотрудничают с компаниями, производящими дроны. Это взаимодействие позволяет совершенствовать беспилотные модели, учитывая текущие оперативные условия и обстановку, пояснил он.
14:58:22 12-11-2025
Ннаверное будут в них служить геймеры, которые хорошо в стрелялки джойстиком играли