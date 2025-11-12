В России создали новый род войск беспилотных систем

Бойцы этих подразделений будут заниматься использованием беспилотников

12 ноября 2025, 14:05, ИА Амител

Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В РФ сформирован новый род войск, специализирующийся на беспилотных системах. Информацию об этом передает ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя начальника этого нового рода войск Сергея Иштуганова.

В беседе с журналистом Иштуганов уточнил, что структура созданного рода войск уже сформирована, а также организованы органы управления на всех военных уровнях.

Касаясь вопроса технического оснащения нового рода войск, Иштуганов подчеркнул, что подразделения активно сотрудничают с компаниями, производящими дроны. Это взаимодействие позволяет совершенствовать беспилотные модели, учитывая текущие оперативные условия и обстановку, пояснил он.