Системы ПВО отразили атаку 207 БПЛА над Крымом и регионами РФ

Утром стало известно о жертвах в Туапсе — погибли двое детей, есть раненые

16 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

В ночь на 16 апреля российские системы ПВО показали высокую эффективность, успешно отразив массированный удар Вооруженных сил Украины по Крыму, Краснодарскому краю и соседним регионам. По данным Министерства обороны РФ, в этой операции было уничтожено 207 беспилотников.

«207 украинских дронов были перехвачены и нейтрализованы над территорией Крыма, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, они были сбиты над административными границами Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областей», — сообщили в ведомстве.

Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что ВСУ атаковали жилые объекты в Туапсе. В результате удара погибли двое детей, а двое взрослых получили ранения различной степени тяжести. Обломки беспилотников, упавшие на промышленные объекты рядом с морским портом, причинили значительный материальный ущерб.

Из-за этого был временно приостановлен учебный процесс в школах. В детских садах города были организованы дежурные группы.

Ранее сообщалось, что беспилотник влетел в многоквартирный дом в Волгограде.