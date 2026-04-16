Речь идет о программах учета рабочего времени, скриншотах экрана, контроле интернет-активности и даже биометрической идентификации

16 апреля 2026, 15:30, ИА Амител

Работа, контроль / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России наблюдается тенденция к внедрению строгого контроля за работой сотрудников, включая тех, кто работает удаленно, сообщила "Газете.ru" пресс-служба Роскачества в комментарии к ситуации, сложившейся в компании Lamoda, где сотрудники жалуются на превращение их рабочего процесса в "цифровой концлагерь".

По словам представителей Роскачества, говорить о массовом тренде на жесткий контроль пока преждевременно. Это, скорее, проявление переходного периода, когда компании ищут баланс между гибкостью удаленной работы и необходимостью управлять процессами. На российском рынке наблюдается разнообразие подходов: одни работодатели усиливают контроль, другие делают ставку на доверие и личную ответственность сотрудников. Жесткий мониторинг может распространяться в компаниях с высокой операционной нагрузкой, но в долгосрочной перспективе такие практики вряд ли станут доминирующими. Конкуренция за квалифицированные кадры требует более гибких и клиентоориентированных моделей управления.

«В условиях пандемии многие компании были вынуждены экстренно перейти на удаленную работу без четкой системы управления. Сейчас, по мере стабилизации бизнеса, требования к результатам возросли, и руководители стремятся "вернуть контроль", используя формальные и избыточные инструменты», — добавили в ведомстве.

Краткосрочный жесткий контроль может создать иллюзию управляемости и повысить дисциплину, но в долгосрочной перспективе такие меры часто приводят к обратному эффекту. Усиление давления снижает вовлеченность, подрывает доверие и создает у сотрудников ощущение тотального надзора, что негативно сказывается на мотивации и инициативности. В результате компания рискует потерять ценных специалистов, предупреждают в Роскачестве.

Особенно жесткий мониторинг затронет отрасли с высокой долей стандартизированных процессов, такие как кол-центры и клиентские сервисы. Работодатели в этих сферах чаще используют инструменты контроля, поскольку результат легко формализовать и измерить количественно. Однако контроль не должен затрагивать личное пространство и жизнь сотрудников.