В России внедряют точечный жесткий контроль за работой персонала
Речь идет о программах учета рабочего времени, скриншотах экрана, контроле интернет-активности и даже биометрической идентификации
16 апреля 2026, 15:30, ИА Амител
В России наблюдается тенденция к внедрению строгого контроля за работой сотрудников, включая тех, кто работает удаленно, сообщила "Газете.ru" пресс-служба Роскачества в комментарии к ситуации, сложившейся в компании Lamoda, где сотрудники жалуются на превращение их рабочего процесса в "цифровой концлагерь".
По словам представителей Роскачества, говорить о массовом тренде на жесткий контроль пока преждевременно. Это, скорее, проявление переходного периода, когда компании ищут баланс между гибкостью удаленной работы и необходимостью управлять процессами. На российском рынке наблюдается разнообразие подходов: одни работодатели усиливают контроль, другие делают ставку на доверие и личную ответственность сотрудников. Жесткий мониторинг может распространяться в компаниях с высокой операционной нагрузкой, но в долгосрочной перспективе такие практики вряд ли станут доминирующими. Конкуренция за квалифицированные кадры требует более гибких и клиентоориентированных моделей управления.
«В условиях пандемии многие компании были вынуждены экстренно перейти на удаленную работу без четкой системы управления. Сейчас, по мере стабилизации бизнеса, требования к результатам возросли, и руководители стремятся "вернуть контроль", используя формальные и избыточные инструменты», — добавили в ведомстве.
Краткосрочный жесткий контроль может создать иллюзию управляемости и повысить дисциплину, но в долгосрочной перспективе такие меры часто приводят к обратному эффекту. Усиление давления снижает вовлеченность, подрывает доверие и создает у сотрудников ощущение тотального надзора, что негативно сказывается на мотивации и инициативности. В результате компания рискует потерять ценных специалистов, предупреждают в Роскачестве.
Особенно жесткий мониторинг затронет отрасли с высокой долей стандартизированных процессов, такие как кол-центры и клиентские сервисы. Работодатели в этих сферах чаще используют инструменты контроля, поскольку результат легко формализовать и измерить количественно. Однако контроль не должен затрагивать личное пространство и жизнь сотрудников.
«Разумное управление основано на четких целях, прозрачной системе и регулярной обратной связи. Современные сотрудники ожидают от работодателей партнерского подхода, и компании, которые не учитывают это, рискуют проиграть в борьбе за таланты», — заключили в Роскачестве.
15:41:34 16-04-2026
Нормальные это не придумают. Ну да ладно. Думаю люди вообще скоро перестанут на работу ходить.
17:49:04 16-04-2026
Кирпич - оружие пролетариата в борьбе за свои права.
Камеры побьют и лаком для волос заблюрят, провода порежут, а в кофемашину шефу-супостату пудру стеклянную насыплют как в средние века
11:52:21 17-04-2026
Путин раскритиковал правительство и ЦБ за провал макроэкономических прогнозов. Экономика второй месяц (или десятилетие) подряд падает, а ВВП сократился на 1,8%. Вот и приняли меры. Для вида.