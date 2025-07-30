В России запретили продавать китайские грузовики четырех марок

Росстандарт выдал ряд предписаний официальным представителям изготовителей транспортных средств

30 июля 2025, 19:00, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России запретили продавать несколько моделей китайских грузовиков марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, сообщает Росстандарт.

Под запрет попали: Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L, Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5, FAW типа JH6-B 8X4

«Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов», - рассказали в ведомстве.

К нарушениям относятся несоответствия транспортных средств обязательным требованиям в части: эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб.

Росстандарт выдал ряд предписаний официальным представителям изготовителей грузовиков указанных марок.