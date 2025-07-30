В России запретили продавать китайские грузовики четырех марок
30 июля 2025, 19:00, ИА Амител
В России запретили продавать несколько моделей китайских грузовиков марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, сообщает Росстандарт.
Под запрет попали: Dongfeng типа DFH4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L, Dongfeng типа DFH5200B, Foton типа H5, FAW типа JH6-B 8X4
«Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленные в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов», - рассказали в ведомстве.
К нарушениям относятся несоответствия транспортных средств обязательным требованиям в части: эффективности тормозной системы, уровня звука, излучаемого движущимися транспортными средствами, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб.
Росстандарт выдал ряд предписаний официальным представителям изготовителей грузовиков указанных марок.
19:22:25 30-07-2025
Странно.
19:25:24 30-07-2025
может из-за того что они являются конкурентами Камаза ?
Нет Камаза - нет запчастей , покрышек...
19:55:48 30-07-2025
Похоже у Камаза дела ещё хуже, чем у Автотаза
11:57:08 31-07-2025
Гость (19:55:48 30-07-2025) Похоже у Камаза дела ещё хуже, чем у Автотаза... Эти запоздалые действия от Правительства уже не помогут КАМАЗу. Потому что не эффективная бизнес модель))). За 10 млн рублей я бы подсказал, что нужно сделать, чтобы любое производство в стране стало эффективным.
20:30:17 30-07-2025
УАЗ Буханка ничем при этом не смущает Росстандарт. Пф.
20:40:55 30-07-2025
Да, конечно, надо свои делать и пользоваться (это было понятно и 30 лет ранее). А то выходит 70 лет советской власти - отстой: глупые институты, министерства, людишки.. зачем всё своё производили и пол-мира кормили?
10:32:09 31-07-2025
И? Это типа спасло от СССР от экономического и политического кризиса? Стоило только открыть торговлю, как оказалось что импортные товары лучше и для их покупки, оказывается, не нужно ждать свою очередь.
12:51:28 31-07-2025
Гость (10:32:09 31-07-2025) И? Это типа спасло от СССР от экономического и политичес... Ни о чём.. длину очереди можно успешно регулировать ценой товара (не знали?), качество товаров - опустили до .. упаковка дороже, о кризисе - изучайте историю, не наступайте на грабли..
21:26:12 30-07-2025
Здоровьем народонаселения они озаботились...
22:12:54 30-07-2025
Камазику заплохело. Одна из любимых игрушек
09:37:47 31-07-2025
ну т.е. вот 3 года ввозили, ввозили и все норм было (как в сторону Рубцовска ехать каждый раз по 20-30 новых навстречу проезжали) а тут вдруг вона чо оказалось
09:47:58 31-07-2025
У Трампа учатся...
18:57:46 31-07-2025
Дюша (09:47:58 31-07-2025) У Трампа учатся...... Китай не Трамп, такую козью морду покажет, что Мишустин в трубочку свернется, а народ будет по утрам чинить свои трусы на трех литровых банках.