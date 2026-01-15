В Рубцовске начали подключать отопление в дома после аварии

На месте работают бригады энергетиков, котельной и управляющих компаний

15 января 2026, 20:00, ИА Амител

Устранение прорыва трубы / Фото: администрация города Рубцовска

В Рубцовске начали устранять последствия коммунальной аварии, оставившей без отопления ряд домов. Как сообщила городская администрация, энергетики приступили к заполнению системы обогрева и постепенному повышению температуры.

На месте работают бригады энергетиков, котельной и управляющих компаний. Специалисты уже провели поквартирный обход: по замерам на 13:00 температура в жилье составляла от 15 до 20 градусов, но продолжает расти. По прогнозам, к вечеру 15 января она должна прийти в норму.

Напомним, авария произошла вечером 14 января в котельной поселка Западного. Падение давления в системе заставило бригады искать повреждение. Благодаря оперативной работе в ночь на 15 января тепло удалось вернуть в шесть домов, однако в границах пострадавших зданий до сих пор действует режим ЧС.