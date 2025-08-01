Слонов, которых подарил Путину президент Лаоса, пока не знают куда девать
В Ленинградском зоопарке слонов не держали уже больше 40 лет
01 августа 2025, 16:20, ИА Амител
Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев сообщил "Фонтанке", что пока ничего не знает о двух слонах, которые, предположительно, должны вскоре там появиться.
Напомним, слонов подарил президенту РФ Владимиру Путину лидер Лаоса Тхонглун Сисулит в честь 65-летия установления дипломатических отношений. И пожелал, чтобы животных поселили в Санкт-Петербурге - в городе, где он получил высшее образование.
«Ранее в Ленинградском зоопарке уже не раз высказывались о невозможности содержать слонов — для них нужно много места и новые зимние и летние вольеры», - отмечает издание.
Кроме того, селить их необходимо вместе - слоны не живут поодиночке. На участке нет места для новых помещений, а купить соседние земли нельзя - зоопарк находится на территории "Александровского парка".
Как отмечают в СМИ, в зоопарке уже 43 года нет слонов - последний умер в 1982 году.
16:33:36 01-08-2025
Так то надо заранее с одариваемым согласовывать что дарить.
Вот это подарок так подарок.
Ну тут либо на колбасу, либо на котлеты, и в кремлёвскую столовую по руль двадцать.
16:37:14 01-08-2025
может в музей капитал шоу поле чудес?
16:37:22 01-08-2025
"в городе, где он получил высшее образование" - то есть Путин не в Питере родился?
20:17:55 01-08-2025
Олег (16:37:22 01-08-2025) "в городе, где он получил высшее образование" - то есть Пути... Нет
В Геленджике
Его дом по телеку показывали
Когда телек разрешали смотреть
23:26:08 01-08-2025
Олег (16:37:22 01-08-2025) "в городе, где он получил высшее образование" - то есть Пути... вы читать не умеете? это президент Лаоса в Питере учился, алё
17:03:43 01-08-2025
Где то читал, что в тех местах, откуда слоны, самым страшным наказанием был подарок населению правителем слона. Которого надо было кормить и поит, в результате население нищало. Может в Крым, ко львам. "Там тепло, там яблоки" (из одного фильма)
17:13:09 01-08-2025
Они нам слонов и обезьян, мы их студентам высшее образование, гуманитарную помощь ит.д и т.п.
23:28:01 01-08-2025
тут дурным тоном является дарить животных без согласования, ващета. Знакомой домработница приперла как-то морскую свинку ее ребенку в подарок. Так ее побыстрому уволили, предварительно заставив эту свинку убрать и пристроить и как-то замирить с ребенком
15:43:11 03-08-2025
Зачем они нам, расход в бюджет. Только в Екатеринбург не отправляйте в местный развалюшный зоопарк. Тут слонам очень плохо. И в Пермь не отправляйте.
07:24:07 04-08-2025
Надо из в Барнаул определить.