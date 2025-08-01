Слонов, которых подарил Путину президент Лаоса, пока не знают куда девать

В Ленинградском зоопарке слонов не держали уже больше 40 лет

01 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Два слона / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев сообщил "Фонтанке", что пока ничего не знает о двух слонах, которые, предположительно, должны вскоре там появиться.

Напомним, слонов подарил президенту РФ Владимиру Путину лидер Лаоса Тхонглун Сисулит в честь 65-летия установления дипломатических отношений. И пожелал, чтобы животных поселили в Санкт-Петербурге - в городе, где он получил высшее образование.

«Ранее в Ленинградском зоопарке уже не раз высказывались о невозможности содержать слонов — для них нужно много места и новые зимние и летние вольеры», - отмечает издание.

Кроме того, селить их необходимо вместе - слоны не живут поодиночке. На участке нет места для новых помещений, а купить соседние земли нельзя - зоопарк находится на территории "Александровского парка".

Как отмечают в СМИ, в зоопарке уже 43 года нет слонов - последний умер в 1982 году.