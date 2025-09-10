В санатории "Родник Алтая" повысили эффективность обслуживания гостей

Участие в федеральном проекте "Производительность труда" позволило сократить очереди и улучшить сервис

10 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

"Родник Алтая" / Фото с сайта ООО "Санаторий "Родник Алтая"

В санатории "Родник Алтая" прошло итоговое совещание по результатам участия в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Предприятию участие позволило не только оценить текущие процессы, но и внедрить новые инструменты, которые уже заметно улучшили качество обслуживания гостей.

С какими задачами работали?

В первую очередь изменения коснулись обслуживания постояльцев номеров категории "Стандарт". Специалисты подробно рассмотрели все этапы отдыха гостей: заселение, посещение медицинских кабинетов и организацию питания.

В ходе анализа выявили слабые места, которые напрямую влияли на впечатление от пребывания. Среди основных проблем – очереди при регистрации и на приеме в медицинском центре, а также избыточный объем отходов в службе питания. Эти факторы снижали уровень сервиса и требовали системного подхода для решения.

Что изменилось?

После внедрения инструментов бережливого производства время оказания услуг одному гостю сократилось, очередей стало меньше, а каждый медицинский работник за день стал проводить больше процедур. Для санатория важным результатом стало высвобождение и перераспределение десяти штатных единиц. Оптимизация помогла не только разгрузить персонал, но и повысить эффективность работы санатория в целом.

«Федеральный проект "Производительность труда" предоставил нам возможность взглянуть по-новому на свою деятельность и помог сформировать образ мышления, направленный на непрерывные улучшения», – сказала генеральный директор ООО "Санаторий "Родник Алтая" Анна Беседина.Она подчеркнула значимость проекта для санаторно-курортных организаций и выразила мнение, что результаты нужно широко транслировать для развития туристической сферы.

Внедрение изменений в санатории "Родник Алтая" проходило при поддержке специалистов АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Дополнительно применяли методические материалы ИТ-платформы производительность.рф.

Компания намерена продолжать совершенствовать внутренние процессы, повышать уровень сервиса, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным.

Напомним, федеральный проект постепенно охватывает все больше санаторно-курортных и туристических организаций Алтайского края. К нему уже присоединились несколько крупных участников. Например, "Отель Беловодье", где также планируют повысить качество обслуживания и создать комфортные условия для гостей.

Ранее в число участников вошли санатории "Алтай-West*" и "Алтайский замок", ставший сотым объектом проекта в регионе.

Расширение "Производительности труда" на сферу туризма подтверждает интерес предприятий к инструментам бережливого производства. Для курортной отрасли участие означает не только рост эффективности, но и укрепление конкурентоспособности, ведь туристы все чаще выбирают отдых там, где уровень сервиса выше.

Как присоединиться к проекту?

Присоединиться к проекту могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей, а для туристической сферы – от 180 млн. Подать заявку можно через сайт производительность.рф, а также обратившись в региональный центр компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

*West ("Вест")