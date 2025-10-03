По пути Потока. Город готов отдать под реновацию еще несколько участков в Барнауле
Застройщика, который займется развитием Потока, определят уже до конца года
03 октября 2025, 09:15, ИА Амител
От того, насколько будет успешной реновация Потока, зависит дальнейшее развитие застроенных территорий Барнаула. Об этом заявил председатель комитета мэрии по строительству Роман Тасюк на круглом столе "Перспективы комплексного освоения территорий в Барнауле на землях, выставленных на аукционах "Дом.рф". Мероприятие было организовано Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Чиновник отметил, что торги на право застраивать Поток планируют провести до конца 2025 года.
Общая площадь территории, попадающей под реновацию, – около 30 га. Здесь планируют построить не менее 380 тыс. квадратных метров жилья. В ближайшее время город намерен провести встречу с участием региональных строителей, чтобы обсудить условия будущего договора, который будет заключен между мэрией и застройщиком – победителем торгов. Ожидается, что сам аукцион состоится в ближайшие месяцы.
«В рамках этой встречи мы планируем обсудить конкретные условия, в том числе распределение обязательств как муниципалитета, так и застройщиков. Нужно учесть, что эта застроенная территория имеет свои особенности и проблемы ввиду расселения аварийного, ветхого жилья. Рассматриваем привлечение механизма субсидирования отдельных обязательств муниципалитета в рамках этого договора. Также планируется привлечь ресурсоснабжающие организации», – отметил Роман Тасюк.
Он добавил, что город надеется на успешную реализацию проекта. Ведь именно от этого зависит дальнейшая работа по реновации других застроенных территорий. Так, 26 сентября 2025 года решением гордумы утверждены откорректированные правила землепользования и застройки Барнаула. В них обозначены несколько площадок (пусть и не такие масштабные, как Поток), которые могут быть отданы девелоперам в рамках комплексного развития.
Это территория вдоль ул. Советской Армии (от ул. Матросова до проспекта Коммунаров), также участки на пересечение улиц Фурманова и Рылеева, улиц Юрина и Новороссийской, где есть ветхие многоквартирные дома.
«Успешный старт этой территории (Потока. – Прим. ред.) позволит применять этот механизм в дальнейшем», – добавил Роман Тасюк.
Справка
Барнаульский Поток будут обновлять в течение 15 лет. Именно этот срок указан в документации к проекту. За это время в микрорайоне снесут 35 домов и построят 40. Их площадь составит 381 тыс. квадратных метров.
09:23:03 03-10-2025
Снесут 35, а построят 40 домов. Больших размеров. Каменное гетто?
10:09:19 03-10-2025
Гость (09:23:03 03-10-2025) Снесут 35, а построят 40 домов. Больших размеров. Каменное г... Если бы только это... но потом бесконечные коммунальные аварии и огромные пробки на выезде из этого гетто...
11:08:23 03-10-2025
Гость (09:23:03 03-10-2025) Снесут 35, а построят 40 домов. Больших размеров. Каменное г...
Создают "комфортную среду" для проживания.
10:18:14 03-10-2025
Очередная афера для беспечных жителей...
Обещают золотые горы за жильё, а по факту признают его ветхим и выплатят копейки...
10:46:09 03-10-2025
А раньше по закону было, что давать надо квартиры в этом же районе и площадью не меньше снесенной. Это если приватизированная.
10:54:14 03-10-2025
а ВРЗ начнут как-то в порядок приводить?
11:48:23 03-10-2025
барнаулец (10:54:14 03-10-2025) а ВРЗ начнут как-то в порядок приводить?... Зачем?
Посмотрите, сколько желающих жить в двухэтажных клоповниках, построенных из навоза и палок в начале пятидесятых годов прошлого века.
22:54:26 05-10-2025
Кхм... (11:48:23 03-10-2025) Зачем? Посмотрите, сколько желающих жить в двухэтажных к... Многие 2-этажки просто нуждались в поддерживающем ремонте. У людей там были квартиры с неплохой планировкой. При сносе они получают такую компенсацию, на которую невозможно ничего купить. Как Вы думаете, они рады?
13:21:42 03-10-2025
Кому они собрались продавать построенные квартиры, с такими процентами по ипотеке и с такой инфляцией, я думаю мало будет желающих покупать, весь этот проект заглохнет до лучших времён, я думаю на потоке и остановятся, желательно чтобы наш район не попал под эту реновацию, наша двухэтажка ещё долго простоит.
15:26:31 03-10-2025
Раньше при сносе давали квартиры по прописанным, А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ВЫПЛАТА ЗА КВАДРАТЫ. Так что не пищите, товарищи....
16:16:10 03-10-2025
Гость (15:26:31 03-10-2025) Раньше при сносе давали квартиры по прописанным, А ТЕПЕРЬ Т... Поток планируется расселять по программе КРТ. Взамен снесённого жилья "угрожают" дать не выплату, а жильё "метр в метр". Сидим на чемоданах))
10:03:54 04-10-2025
Светлана (16:16:10 03-10-2025) Поток планируется расселять по программе КРТ. Взамен снесён... А что это за программа, КРТ?
10:09:08 04-10-2025
Светлана (16:16:10 03-10-2025) Поток планируется расселять по программе КРТ. Взамен снесён... Про программу прочитала. А откуда информация, что будут давать не деньги, а метры?
19:53:41 03-10-2025
Гость (15:26:31 03-10-2025) Раньше при сносе давали квартиры по прописанным, А ТЕПЕРЬ Т... ну да, и в квартирке 27 квадратов оказывались прописаны все родственники по всем линиям родства. Было такое, проходили.
16:53:43 03-10-2025
Город готов город готов...Город давно уже все продает. Все площади освоили, центр распродали.
18:46:29 03-10-2025
Услышал про интересы управляющих и про интересы застройщиков. Где можно узнать про интересы собственно горожан?
09:04:50 04-10-2025
Снести эти убогие постройки и построить современное жилье. По потоку даже проезжать мимо не приятно какое там все ущербное
22:22:00 05-10-2025
Татьяна (09:04:50 04-10-2025) Снести эти убогие постройки и построить современное жилье. П... Жительница Рублёвки комментарий пишет? На чем мимо ездишь, на самокате? Не нравится,катись в другую сторону.
12:20:28 05-10-2025
Как же вы все надоели со своим постоянным нытьём: то плохо, это плохо, всё продали, всё купили.... Раскройте глаза! Неужели не видите сколько хорошего, интересного и полезного сделано в городе? Город становится уютнее, красивее, веселее.. Парки восстанавливают, дома красивые строят, дороги развязки... Да, много чего хорошего! А вам бы только ныть, при этом ничего не предлагая и не желая вникать, по- настоящему, в проблемы города.
06:52:12 06-10-2025
За приватизированные дают компенсацию, за соцнайм метры.
00:32:53 07-10-2025
программа крт это такая же программа переселения как и программа расселения аварийного жилья. В ЖК РФ внесена ст. 32.1 которая регулирует переселение из домов включенных в крт. собственники имеют право выбора, либо согласиться на денежное возмещение, либо обмен квартиры на другую в этом же районе не менее чем была и без доплат. особенно следует обратить внимание на п. 21 настоящей статьи. Поэтому Крт это ни что то новое, а такой же механизм расселения из домов но не только аварийных, но и из частных и блокированных и даже дачных, если они включены с согласия жителей в эту программу.