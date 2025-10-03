По пути Потока. Город готов отдать под реновацию еще несколько участков в Барнауле

НОВОСТИНедвижимость

От того, насколько будет успешной реновация Потока, зависит дальнейшее развитие застроенных территорий Барнаула. Об этом заявил председатель комитета мэрии по строительству Роман Тасюк на круглом столе "Перспективы комплексного освоения территорий в Барнауле на землях, выставленных на аукционах "Дом.рф". Мероприятие было организовано Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Чиновник отметил, что торги на право застраивать Поток планируют провести до конца 2025 года.

Общая площадь территории, попадающей под реновацию, – около 30 га. Здесь планируют построить не менее 380 тыс. квадратных метров жилья. В ближайшее время город намерен провести встречу с участием региональных строителей, чтобы обсудить условия будущего договора, который будет заключен между мэрией и застройщиком – победителем торгов. Ожидается, что сам аукцион состоится в ближайшие месяцы.

«В рамках этой встречи мы планируем обсудить конкретные условия, в том числе распределение обязательств как муниципалитета, так и застройщиков. Нужно учесть, что эта застроенная территория имеет свои особенности и проблемы ввиду расселения аварийного, ветхого жилья. Рассматриваем привлечение механизма субсидирования отдельных обязательств муниципалитета в рамках этого договора. Также планируется привлечь ресурсоснабжающие организации», – отметил Роман Тасюк.

Он добавил, что город надеется на успешную реализацию проекта. Ведь именно от этого зависит дальнейшая работа по реновации других застроенных территорий. Так, 26 сентября 2025 года решением гордумы утверждены откорректированные правила землепользования и застройки Барнаула. В них обозначены несколько площадок (пусть и не такие масштабные, как Поток), которые могут быть отданы девелоперам в рамках комплексного развития.

Это территория вдоль ул. Советской Армии (от ул. Матросова до проспекта Коммунаров), также участки на пересечение улиц Фурманова и Рылеева, улиц Юрина и Новороссийской, где есть ветхие многоквартирные дома.

«Успешный старт этой территории (Потока. – Прим. ред.) позволит применять этот механизм в дальнейшем», – добавил Роман Тасюк.

Барнаульский Поток будут обновлять в течение 15 лет. Именно этот срок указан в документации к проекту. За это время в микрорайоне снесут 35 домов и построят 40. Их площадь составит 381 тыс. квадратных метров.

