В школе Перми ученикам предложили пятерку по физкультуре за отказ от вейпа

За сдачу электронной сигареты можно гарантированно получить высший балл, хоть и не за четверть

02 октября 2025, 13:59, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney

В одной из пермских школ ученикам предложили необычный способ улучшить балл по физкультуре: сдать свои вейпы. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Пермь".

В Telegram-канале была размещена фотография из школы, на которой видна коробка с надписью: "Избавься от вейпа – получи "5" по физре", а также мальчик, помещающий электронное устройство в прорезь коробки.

Директор школы позднее пояснила, что официального запуска акции еще не было, и в данный момент проводится опрос учащихся на предмет их заинтересованности в подобной инициативе. Как отметила педагог, многие подростки положительно отреагировали на предложение, заявив, что ранее употребляли электронные сигареты, но теперь не знают, как от них избавиться. Администрация школы также заверила, что ученики, сдавшие вейпы, не будут поставлены на учет внутри школы.

Инициативу уже похвалили и в Госдуме. В разговоре с "Газетой.ru" зампред комитета Госдумы по образованию Екатерина Харченко идею поддержала, но отметила, что на всю Россию ее расширить не получится.