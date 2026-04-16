Без четких правовых рамок сотрудники правоохранительных органов могут использовать доступ к личным данным в корыстных или произвольных целях

16 апреля 2026, 17:58, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Если полиции предоставят полный доступ к данным смартфонов и личной переписке россиян, то это станет нарушением конституционных прав человека, а также создаст огромное поле для злоупотреблений, заявила в беседе с НСН член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

Она выразила опасение по поводу данной инициативы, отметив, что ее можно будет использовать против любого человека.

«Если законодатели разрешат такие действия в условиях, когда много мошенников и идет военный конфликт, это может обернуться неприятностями для кого угодно, включая самих законодателей и их близких. Какой-нибудь полицейский в определенный момент может задержать человека и, воспользовавшись своими полномочиями, взять телефон и прочитать все, что ему захочется. Возможности для злоупотреблений огромны», — считает она.

В качестве примера Меркачева привела ситуации, когда предприниматель решит получить информацию о конкуренте или супруг захочет прочитать переписку своей жены. В обоих случаях они смогут обратиться в полицию и за определенную плату потребовать проверки смартфонов. Она предупредила, что это может создать опасные прецеденты.

Член СПЧ подчеркнула, что личная переписка охраняется правом на частную жизнь, закрепленным в Конституции. Сегодня все активно пользуются гаджетами, в которых хранится не только переписка, но и заметки, личные данные и дневники. Это "сокровенные" материалы, которые пользователи защищают паролями. Меркачева убеждена, что нельзя допускать, чтобы полицейские могли свободно читать эти данные. По ее мнению, это нанесет огромный ущерб людям, который несопоставим с пользой от введения такой меры.