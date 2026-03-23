В США из‑за шатдауна возник хаос в работе аэропортов
Между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиации возникли разногласия
23 марта 2026, 10:01, ИА Амител
В США из‑за частичного шатдауна возникли серьезные сбои в работе аэропортов, о чем сообщило Министерство внутренней безопасности страны в соцсети X, пишет РИА Новости.
Ведомство констатировало масштабные проблемы: задержки рейсов, многочасовые очереди на досмотр и случаи пропуска вылетов — трудности затронули аэропорты по всей территории государства, от побережья до побережья. При этом в министерстве возложили ответственность за сложившийся хаос на демократов.
Глава американского Минтранса Шон Даффи в интервью ABC News предупредил, что ситуация может ухудшиться: если не решить вопрос с финансированием ведомства, аэропорты продолжат терять персонал.
Дополнительно стало известно, что над штатами Техас и Нью‑Мексико временно закрыли воздушное пространство.
Причина — запланированные Пентагоном испытания лазера, предназначенного для уничтожения беспилотников, которые применяют мексиканские наркокартели.
По имеющимся данным, между Пентагоном и Федеральным управлением гражданской авиации возникли разногласия, однако оба ведомства стремятся скоординировать свои действия.
