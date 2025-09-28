НОВОСТИПроисшествия

Унесенного течением рыбака продолжают искать на Алтае

В поисках задействованы 13 человек и три единицы техники, в том числе шесть специалистов МЧС

28 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Онгудайском районе Республики Алтай продолжаются поиски рыбака, пропавшего вечером 26 сентября при переправе через Катунь в районе урочища Сальдар, между селами Иня и Малый Яломан.

По данным спасателей, лодка с тремя мужчинами перевернулась во время переправы. Двое рыбаков смогли самостоятельно выбраться на берег, однако третьего вместе с лодкой унесло течением.

В первые часы поисковой операции пешие группы обследовали 16 километров береговой линии ниже по течению. Сегодня работы развернуты в акватории реки с использованием плавсредств.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

21:40:21 28-09-2025

с вероятностью 1500 процентов он погиб. найдут как всплывет, километров через 40 вниз. а В магазинах там совсем еда кончилась, что уже рыбачут в воду кидаются?

Avatar Picture
Гость

10:33:38 29-09-2025

а что на рыбалку только с голодухи ездят?

Avatar Picture
Гость

10:38:49 29-09-2025

Гость (10:33:38 29-09-2025) а что на рыбалку только с голодухи ездят? ... нет, ещё бухать

Avatar Picture
Гость

10:37:26 29-09-2025

Был ли на пропавшем рыбаке спасательный жилет?
Если нет - тогда они ищут не рыбака, а тело рыбака.

