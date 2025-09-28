Унесенного течением рыбака продолжают искать на Алтае
В поисках задействованы 13 человек и три единицы техники, в том числе шесть специалистов МЧС
28 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Онгудайском районе Республики Алтай продолжаются поиски рыбака, пропавшего вечером 26 сентября при переправе через Катунь в районе урочища Сальдар, между селами Иня и Малый Яломан.
По данным спасателей, лодка с тремя мужчинами перевернулась во время переправы. Двое рыбаков смогли самостоятельно выбраться на берег, однако третьего вместе с лодкой унесло течением.
В первые часы поисковой операции пешие группы обследовали 16 километров береговой линии ниже по течению. Сегодня работы развернуты в акватории реки с использованием плавсредств.
21:40:21 28-09-2025
с вероятностью 1500 процентов он погиб. найдут как всплывет, километров через 40 вниз. а В магазинах там совсем еда кончилась, что уже рыбачут в воду кидаются?
10:33:38 29-09-2025
а что на рыбалку только с голодухи ездят?
10:38:49 29-09-2025
Гость (10:33:38 29-09-2025) а что на рыбалку только с голодухи ездят? ... нет, ещё бухать
10:37:26 29-09-2025
Был ли на пропавшем рыбаке спасательный жилет?
Если нет - тогда они ищут не рыбака, а тело рыбака.