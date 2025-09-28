Унесенного течением рыбака продолжают искать на Алтае

В поисках задействованы 13 человек и три единицы техники, в том числе шесть специалистов МЧС

28 сентября 2025

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Онгудайском районе Республики Алтай продолжаются поиски рыбака, пропавшего вечером 26 сентября при переправе через Катунь в районе урочища Сальдар, между селами Иня и Малый Яломан.

По данным спасателей, лодка с тремя мужчинами перевернулась во время переправы. Двое рыбаков смогли самостоятельно выбраться на берег, однако третьего вместе с лодкой унесло течением.

В первые часы поисковой операции пешие группы обследовали 16 километров береговой линии ниже по течению. Сегодня работы развернуты в акватории реки с использованием плавсредств.