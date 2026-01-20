Власти Турции опровергли слухи об отмене системы "все включено" в отелях

Речь шла о некоторых корректировках программы

20 января 2026, 22:00, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Власти Турции опровергли слухи об упразднении системы all inclusive в гостиницах на курортах. Подчеркивается, что речь идет лишь о вероятных корректировках, призванных продемонстрировать культурное наследие и туристические возможности страны.

Данное заявление последовало после инициативы главы Ассоциации малых отелей Турции, который предложил отказаться от данной системы, так как отдыхающие практически не выходят за пределы отелей. По его мнению, это неблагоприятно сказывается на туристической привлекательности страны.

Ранее представители туристической сферы также выдвигали предложения по уменьшению количества опций в рамках "все включено" и переходу к модели, при которой туристы сами выбирают нужные им услуги. Одной из причин называлось значительное количество выбрасываемой еды.