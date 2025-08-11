Разрушительное землетрясение произошло в Турции

Было повреждено более 20 зданий

11 августа 2025, 07:45, ИА Амител

Землетрясение в Турции / Фото: Shot

Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье вечером в западной части Турции, сообщает Shot. По данным управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 19:53 по местному времени (совпадает с московским) в провинции Балыкесир.

«В результате стихийного бедствия в районе Сындыргы полностью обрушилось одно здание, еще как минимум 24 сооружения получили повреждения различной степени», – сообщает пресс-служба AFAD.

После основного толчка было зарегистрировано 20 повторных подземных колебаний, включая 15 афтершоков магнитудой до 3,0 и пять более сильных толчков магнитудой от 4,0 до 5,0. Наиболее сильно землетрясение ощущалось в провинциях Балыкесир, Измир, Маниса и Стамбул, что вызвало обеспокоенность среди местного населения.

Власти Турции продолжают мониторинг ситуации и оценку масштабов повреждений. Жители районов, наиболее пострадавших от стихии, получают необходимую помощь. Специалисты предупреждают о возможности новых подземных толчков и рекомендуют соблюдать осторожность.

Ранее мощное землетрясение случилось в Турции в 2023 году. Тогда погибло более двух тысяч человек, еще 15 тысяч получили ранения.