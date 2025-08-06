В Забайкалье проблемы с интернетом привели к коллапсу в краевой больнице

Люди не могут записаться на плановую госпитализацию и оплатить процедуры

06 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Краевой клинической больнице Забайкальского края возник коллапс из-за отсутствия интернета. Пациенты, приехавшие в Читу из районов, не могут оплатить процедуры и записаться на плановую госпитализацию. Об этом сообщает издание Chita.ru.

Со слов очевидцев, в больнице уже собралась огромная очередь, в которой люди сидят по два часа.

«В больнице и рядом в поликлинике ЗККБ разводят руками, мол, без интернета их программа не работает. Люди возмущены и просто ждут», – цитирует издание одного из них.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, ночью больница на некоторое время осталась без электричества. Именно из-за этого в медучреждении появились проблемы с интернетом. Подключение к Сети восстановят в ближайшее время.

Напомним, за последние дни на нестабильную работу мобильного интернета пожаловались жители ряда сибирских городов: Красноярска, Томска, Новосибирска, Барнаула, Омска и Абакана. Также перебои зафиксировали в Иркутской области.

Так, жители Барнаула ранее сообщали, что в городе трудно вызвать такси и воспользоваться банкоматом.

