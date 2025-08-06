В Забайкалье проблемы с интернетом привели к коллапсу в краевой больнице
Люди не могут записаться на плановую госпитализацию и оплатить процедуры
06 августа 2025, 12:45, ИА Амител
В Краевой клинической больнице Забайкальского края возник коллапс из-за отсутствия интернета. Пациенты, приехавшие в Читу из районов, не могут оплатить процедуры и записаться на плановую госпитализацию. Об этом сообщает издание Chita.ru.
Со слов очевидцев, в больнице уже собралась огромная очередь, в которой люди сидят по два часа.
«В больнице и рядом в поликлинике ЗККБ разводят руками, мол, без интернета их программа не работает. Люди возмущены и просто ждут», – цитирует издание одного из них.
Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, ночью больница на некоторое время осталась без электричества. Именно из-за этого в медучреждении появились проблемы с интернетом. Подключение к Сети восстановят в ближайшее время.
Напомним, за последние дни на нестабильную работу мобильного интернета пожаловались жители ряда сибирских городов: Красноярска, Томска, Новосибирска, Барнаула, Омска и Абакана. Также перебои зафиксировали в Иркутской области.
Так, жители Барнаула ранее сообщали, что в городе трудно вызвать такси и воспользоваться банкоматом.
Подробнее о ситуации с интернетом и связью в Сибири можно прочитать здесь.
13:03:13 06-08-2025
проблемы с интернетом привели к коллапсу в краевой больнице --- пока не было интернета, не было коллапса
13:24:55 06-08-2025
Зато они чувствуют себя в безопасности
14:19:57 06-08-2025
Мобильный интернет здесь не при делах. После перебоя в электроснабжении окончательно сдох блок питания у сетевого коммутатора в больнице.
15:42:01 06-08-2025
виновато прежде всего руководство больницы. ставишь роутер, общественный вифи, фаервол, резервники проверяешь тщательнее. не валите всё на интернет-то! что за мода новая
17:59:56 06-08-2025
Гость (15:42:01 06-08-2025) виновато прежде всего руководство больницы. ставишь роутер, ... Общественный вифи нельзя по закону просто так поставить, нужна авторизация по СМС. А эту услугу у провайдера надо подключать, это не мгновенно. За открытый вайфай вас натянут на кукан.