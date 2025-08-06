НОВОСТИОбщество

В Забайкалье проблемы с интернетом привели к коллапсу в краевой больнице

Люди не могут записаться на плановую госпитализацию и оплатить процедуры

06 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Краевой клинической больнице Забайкальского края возник коллапс из-за отсутствия интернета. Пациенты, приехавшие в Читу из районов, не могут оплатить процедуры и записаться на плановую госпитализацию. Об этом сообщает издание Chita.ru.

Со слов очевидцев, в больнице уже собралась огромная очередь, в которой люди сидят по два часа.

«В больнице и рядом в поликлинике ЗККБ разводят руками, мол, без интернета их программа не работает. Люди возмущены и просто ждут», – цитирует издание одного из них.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, ночью больница на некоторое время осталась без электричества. Именно из-за этого в медучреждении появились проблемы с интернетом. Подключение к Сети восстановят в ближайшее время.

Напомним, за последние дни на нестабильную работу мобильного интернета пожаловались жители ряда сибирских городов: Красноярска, Томска, Новосибирска, Барнаула, Омска и Абакана. Также перебои зафиксировали в Иркутской области.

Так, жители Барнаула ранее сообщали, что в городе трудно вызвать такси и воспользоваться банкоматом.

Подробнее о ситуации с интернетом и связью в Сибири можно прочитать здесь.

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

"Работает слабенько". Что происходит с мобильным интернетом в городах Сибири

Сибиряки начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом со второй половины июля
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:03:13 06-08-2025

проблемы с интернетом привели к коллапсу в краевой больнице --- пока не было интернета, не было коллапса

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:55 06-08-2025

Зато они чувствуют себя в безопасности

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

14:19:57 06-08-2025

Мобильный интернет здесь не при делах. После перебоя в электроснабжении окончательно сдох блок питания у сетевого коммутатора в больнице.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:01 06-08-2025

виновато прежде всего руководство больницы. ставишь роутер, общественный вифи, фаервол, резервники проверяешь тщательнее. не валите всё на интернет-то! что за мода новая

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:56 06-08-2025

Гость (15:42:01 06-08-2025) виновато прежде всего руководство больницы. ставишь роутер, ... Общественный вифи нельзя по закону просто так поставить, нужна авторизация по СМС. А эту услугу у провайдера надо подключать, это не мгновенно. За открытый вайфай вас натянут на кукан.

  6 Нравится
Ответить
