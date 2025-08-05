Барнаульцы вновь пожаловались на отсутствие мобильного интернета и связи в городе

В основном проблемы с подключением возникают у пользователей МТС и "Билайна"

05 августа 2025, 14:00, ИА Амител

В Барнауле вновь возникли проблемы со связью и подключением к мобильному интернету. Внимание на сбои в работе некоторых операторов обратили корреспонденты и читатели amic.ru.

Так, перебои наблюдаются в работе МТС. Со слов очевидцев, связи и мобильного интернета нет в центре города. С аналогичной проблемой столкнулись абоненты "Билайна".

При этом, как отмечают барнаульцы, у "Мегафона" сбоев не происходит. Сети Wi-Fi также работают стабильно.

Отметим, что "Билайн" в связи со сложившейся ситуацией предлагает своим абонентам скидку на плату по тарифу. При этом в техподдержке отмечают: на работу мобильного интернета оператор повлиять пока не может.

«Повлиять на работу мобильного интернета мы сейчас не можем, но я могу предложить скидку 30% на абонентскую плату по вашему тарифу. Она будет действовать один месяц», – ответил представитель техподдержки на запрос читателя amic.ru.

Напомним, 4 августа жителей Алтайского края предупреждали об ограничениях в работе мобильного интернета.

«В ближайшие часы и на протяжении последующих суток проводятся технические мероприятия профилактического характера. Возможно увеличение зон затухания мобильного интернета и связи», – отметили в антитеррористической комиссии региона.

Такие меры предприняли, чтобы усилить безопасность в районах расположения промышленных и административных объектов, а также другой значимой инфраструктуры.

Для повышения качества мобильной связи абонентов призвали отключить функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках. После проведения профилактических мероприятий площадь покрытия сигнала снова увеличат.