Барнаульцы вновь пожаловались на отсутствие мобильного интернета и связи в городе
В основном проблемы с подключением возникают у пользователей МТС и "Билайна"
05 августа 2025, 14:00, ИА Амител
В Барнауле вновь возникли проблемы со связью и подключением к мобильному интернету. Внимание на сбои в работе некоторых операторов обратили корреспонденты и читатели amic.ru.
Так, перебои наблюдаются в работе МТС. Со слов очевидцев, связи и мобильного интернета нет в центре города. С аналогичной проблемой столкнулись абоненты "Билайна".
При этом, как отмечают барнаульцы, у "Мегафона" сбоев не происходит. Сети Wi-Fi также работают стабильно.
Отметим, что "Билайн" в связи со сложившейся ситуацией предлагает своим абонентам скидку на плату по тарифу. При этом в техподдержке отмечают: на работу мобильного интернета оператор повлиять пока не может.
«Повлиять на работу мобильного интернета мы сейчас не можем, но я могу предложить скидку 30% на абонентскую плату по вашему тарифу. Она будет действовать один месяц», – ответил представитель техподдержки на запрос читателя amic.ru.
Напомним, 4 августа жителей Алтайского края предупреждали об ограничениях в работе мобильного интернета.
«В ближайшие часы и на протяжении последующих суток проводятся технические мероприятия профилактического характера. Возможно увеличение зон затухания мобильного интернета и связи», – отметили в антитеррористической комиссии региона.
Такие меры предприняли, чтобы усилить безопасность в районах расположения промышленных и административных объектов, а также другой значимой инфраструктуры.
Для повышения качества мобильной связи абонентов призвали отключить функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках. После проведения профилактических мероприятий площадь покрытия сигнала снова увеличат.
16:10:36 05-08-2025
Капец какой-то: заплатил Теле-2 600 рублей абонплаты- и нет интернета напрочь и не дозвонишься.
16:19:50 05-08-2025
Гость (16:10:36 05-08-2025) Капец какой-то: заплатил Теле-2 600 рублей абонплаты- и нет... Оо это что за тариф такой? аж глаз задергался))
22:14:51 05-08-2025
Гость (16:10:36 05-08-2025) Капец какой-то: заплатил Теле-2 600 рублей абонплаты- и нет... Вот только сейчас загрузился амик, днем невозможео было посмотреть новости. Всё, 19 числа у меня списание, больше не буду оплачивать т2. Бесполезно. Не каждый день дают возможность пользоваться интернетом и никак не компенсируют. Как с 3 июня пошла такая фигня, так и продолжается второй месяц.
00:30:30 06-08-2025
Гость (16:10:36 05-08-2025) Капец какой-то: заплатил Теле-2 600 рублей абонплаты- и нет... МОЙ ОНЛАЙН+ 590 руб плюс проценты за пополнение баланса.
17:22:29 06-08-2025
Гость (00:30:30 06-08-2025) МОЙ ОНЛАЙН+ 590 руб плюс проценты за пополнение баланса.... сильно извиняюсь, со слепу прочитала 6000
16:27:17 05-08-2025
На мтс больше недели тырнета нет, да и связь через рас.
16:43:01 05-08-2025
У МТС можно звонить скоро будет только с кнопочных древних телефонов.
17:01:00 05-08-2025
нет мобильного интернета мтс с вечера 28.07.2025
18:05:51 05-08-2025
С 1 августа мтс повысил на 100 р тариф 7 а интернета мобильного нет совсем охренели
06:38:08 06-08-2025
Эд (18:05:51 05-08-2025) С 1 августа мтс повысил на 100 р тариф 7 а интернета мобильн... так тебе не мтс блокирует интернет. Когда ж до вас дойдет
08:31:04 06-08-2025
Гость (06:38:08 06-08-2025) так тебе не мтс блокирует интернет. Когда ж до вас дойдет... Проще говоря-ты пришел в магазин за алкоголем после 21 часов,но его продажа запрещена,но на выходе с тебя взяли стоимость спиртного-магазин же не виноват что наложили запрет.Вот тогда до тебя и дойдет что за не предоставленную услугу получает магазин,а не тот кто запреты накладывает
18:08:09 05-08-2025
Всем известно, что террористы мегафоном не пользуются
10:45:38 06-08-2025
Гость (18:08:09 05-08-2025) Всем известно, что террористы мегафоном не пользуются ... потому что мегафон комунадо принадлежит
23:07:08 05-08-2025
Куплю пейджер!
08:58:02 06-08-2025
Вряд ли отключения связаны с обеспечением безопасности, нас приучают к ограничениям.
01:18:59 08-08-2025
Светлана (08:58:02 06-08-2025) Вряд ли отключения связаны с обеспечением безопасности, нас ... 100%
10:17:45 06-08-2025
МТС плохая связь нужно переходить на другую 8 983 вообще неделю не работае
12:42:26 06-08-2025
Инета нет в основном в центре. В центре много администратавных зданий. Вероятно кто то из чиновников через инет сливал секретные данные, вот и тключили.
13:21:14 06-08-2025
Гость (12:42:26 06-08-2025) Инета нет в основном в центре. В центре много администратавн... А через вайфай не сольёт типа? Такого чиновника нужно ограничить в камере предварительно заключения а не интернет в центре отключать
13:22:31 06-08-2025
Да это не для безопасности людей, интернет угрожает только властям, готовся к чему-то плохому
16:16:37 06-08-2025
Мегафон в центре лежит в лежку, ни интернета, ни звонков
16:24:26 06-08-2025
Гостья (16:16:37 06-08-2025) Мегафон в центре лежит в лежку, ни интернета, ни звонков... Пр. Строителей. Билайн ни бэ ни мэ, а Мегафон кряхтит, но работает... ЧЯДНТ? Или Строителей это не центр?
10:28:44 08-08-2025
Гостья (16:16:37 06-08-2025) Мегафон в центре лежит в лежку, ни интернета, ни звонков... В районе ЦУМа связь есть теле -2.
21:05:08 06-08-2025
Гостья (16:16:37 06-08-2025) Мегафон в центре лежит в лежку, ни интернета, ни звонков... У меня роутер от Мегафона, вторая неделя без интернета 🤷♀️
01:59:58 07-08-2025
жилплощадка кто в курсе мегафон и т2 работают? именно 3g/4g
а то мтс/билайн/йота не пашут((
09:51:54 07-08-2025
Переезжаем все за город, здесь всё есть 🤣
10:29:42 07-08-2025
МТС только что индустриальном ловить, ленинский, октябрьский жд, на потоке тоже связи нет.
10:25:57 08-08-2025
Скажите пожалуйста, когда уже наконец будет работать нормально связь и интернет? Мы платим в полном объёме за тарифы на теле 2 . Либо пока это всё не закончится и связь не наладится , снижайте цены за оплату мобильной связи и интернета. Нам никто не вернёт деньги, а связи нет. Что за ..... .