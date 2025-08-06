"Работает слабенько". Что происходит с мобильным интернетом в городах Сибири
Сибиряки начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом со второй половины июля
06 августа 2025, 07:15, Антон Дегтярев
Со второй половины июля жители сибирских городов активно жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Где-то он не работает совсем, а где-то со сбоями сталкиваются лишь клиенты некоторых операторов. Amic.ru поговорил с жителями крупных городов Сибири и выяснил, работает ли у них глобальная сеть и как они переживают отключения.
"Многим было хуже"
В Красноярске мобильный интернет отключили в субботу, 26 июля, рассказывает местная жительница Ирина. Проводной интернет и Wi-Fi в городе работал хорошо, а мобильный – "лег" до 30 июля. И только с 31-го у некоторых операторов он начал "оживать".
«У меня роутера дома нет, я раздаю интернет со смартфона. Работаю в маркетинге и СММ, мне важно быть всегда на связи, поэтому была вынуждена искать Wi-Fi. Но многим было хуже – нельзя было сделать заказы из супермаркетов, такси вызвать было очень сложно, а если и получалось, то поездка в одну сторону стоила 800 рублей, в соседний район – полторы тысячи рублей и выше. Сами таксисты не видели адресов назначения, и это вызывало большие сложности. Оплатить поездки в общественном транспорте онлайн тоже не получалось, некоторые заведения и магазины не могли обслуживать по банковским картам и переводам», – отметила Ирина.
Женщина говорит, что и сейчас "в определенных районах" города еще нет сети.
Перебои с мобильным интернетом наблюдаются и в Норильске. По словам Ирины, там сети вообще "почти нет". Похожая ситуация в Железногорске и Ачинске, отметила она.
"Работает слабенько"
Жительница Томска Ксения рассказала, что в последние три-четыре дня в Томске ухудшилась ситуация с мобильным интернетом. Проблемы возникают в центре города. В спальных районах сеть не пропадает, отметила она.
«Мобильного интернета практически нет, работает он слабенько. Сигнал есть, показывает все полоски. Но по факту прогрузить можно только текстовое сообщение, и то с трудом. С банкоматами все нормально, как и с оплатой по карте. Но с заказом такси есть проблемы», – отметила Ксения.
Жительница Новосибирска Екатерина рассказывает, что интернет в городе периодически может пропадать, но многое зависит от оператора – у клиентов одних компаний "часто исчезает интернет", а у клиентов других работает стабильно.
Еще одна местная жительница, Кристина, говорит, что массовых жалоб на эту проблему не слышала.
«Бывает, что иногда долго кружочки в "Телеграме" грузятся, но в целом все нормально. Лично у меня с мобильным интернетом все хорошо», – отметила она.
"У банкомата простоял 15 минут"
На проблемы с мобильным интернетом активно жалуются и барнаульцы. В столице Алтайского края столкнулись с перебоями сети в конце июля – начале августа. Чаще всего сбои наблюдались в центральной части города – на участке от площади Сахарова до проспекта Космонавтов, а также на всем проспекте Социалистическом.
«Интернет начал пропадать в двадцатых числах июля. Потом в конце месяца ситуация улучшилась, интернет в центре работал. Первые пару дней в августе тоже все было относительно нормально, а потом снова начались те же проблемы. Мобильного интернета вообще нет, такси вызвать невозможно, надо искать Wi-Fi. С банкоматами тоже проблема, они работают медленно. Недавно у банкомата простоял 15 минут, пытаясь снять деньги, потому что не мог их перевести онлайн. Сейчас в центре интернет где-то есть, а где-то нет», – рассказал житель Барнаула Александр.
Где еще в Сибири есть проблемы с мобильным интернетом?
Кроме Красноярска, Томска и Новосибирска, на проблемы с мобильным интернетом жаловались жители Кемерова, Омска, Абакана и Иркутской области. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
С чем связаны проблемы с мобильным интернетом?
Проблемы с интернетом связаны с обеспечением мер безопасности, отмечали власти сибирских регионов. Например, в оперштабе Алтайского края рассказали, что перебои с мобильным интернетом в Барнауле происходят из-за повышения безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Глава Красноярского края Михаил Котюков также объяснил проблемы "усилением мер безопасности исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз". Военный журналист и полковник в отставке Виктор Литовкин связал ограничения с угрозами атаки БПЛА в Сибири, пишет НГС42.
Подробнее о причинах проблем с мобильным интернетом по всей России можно прочитать здесь.
07:23:40 06-08-2025
А кто виноват ?
07:33:24 06-08-2025
Гость (07:23:40 06-08-2025) А кто виноват ?... Ясно же что абама
23:17:14 07-08-2025
Гость (07:33:24 06-08-2025) Ясно же что абама... Обэмэ, так будет правильнее, хотя всегда правильно
07:58:25 06-08-2025
"Работает слабенько" --- поэтому мы тут пишем слабенько
08:47:48 06-08-2025
Гость (07:58:25 06-08-2025) "Работает слабенько" --- поэтому мы тут пишем слабенько... Купи ПК.
08:17:14 06-08-2025
Это кошмар, что творится! Уже вторую неделю не могу забрать свою посылку с Яндекс Маркета. В тот день, когда ее привезли на пункт выдачи, уже не работал интернет и до сих пор его нет, а руководство Яндекс Маркета ни мычит, ни телется, ни как не реагирует на ситуацию и посылку хрен заберешь. Еще и продлить срок хранения не дает!
09:08:58 06-08-2025
Александра (08:17:14 06-08-2025) Это кошмар, что творится! Уже вторую неделю не могу забрать ... Надеюсь, загнется вся эта шелуха с такими сложностями.
12:32:00 06-08-2025
Александра (08:17:14 06-08-2025) Это кошмар, что творится! Уже вторую неделю не могу забрать ... При чем тут яндекс маркет? Пусть интернет дадут!
16:40:53 06-08-2025
Александра (08:17:14 06-08-2025) Это кошмар, что творится! Уже вторую неделю не могу забрать ... на Яндексе заказ можно получить по номеру телефона и паспорту, что вы тут гоните. я за это время 5 штук получила на пл. Советов, где интернета нет от слова целыми днями.
08:45:18 06-08-2025
придурки,хохлядские дроны не по дублику летают,а по старлинку,а вот максовские спутники убить слабо,илм ссыкотно,или своих не трогаем.
09:15:27 06-08-2025
Гость (08:45:18 06-08-2025) придурки,хохлядские дроны не по дублику летают,а по старлинк... Своих не бросают.
08:50:49 06-08-2025
Мы видим как "под шумок" операторы связи отключают свое оборудование и уменьшают зоны покрытия и скорость, но при этом активно ведут рекламу своих проводных подключений. Зачастую заявление о заботе по нашей безопасности не имеют под собой ни каких оснований, так как в одном и том же месте один оператор якобы "заглушен", но при этом 2-3 других прекрасно работают. А РКН и ГКРЧ вместо того, что бы следить за нарушениями, занимается не свойственными им функциями. Все как всегда ...
18:16:49 07-08-2025
Алексей (08:50:49 06-08-2025) Мы видим как "под шумок" операторы связи отключают свое обор... Мы видим что идёт процесс по внедрению 5g. Если у знаешь по какой причине до сих пор его нет то поймёшь, что сейчас делается. И да к СВО это никакого отношения не имеет, рано или поздно работы должны были начаться
08:56:33 06-08-2025
Безопасность - это хорошо. Но если интернет оплачен, а его нет, то перерасчет будет? Услуга то не оказана! И другой вопрос- а школы, больницы, детские сады не надо защищать? Логистические центры и администрация важнее?
09:16:31 06-08-2025
Гость (08:56:33 06-08-2025) Безопасность - это хорошо. Но если интернет оплачен, а его н... Вы не понимаете, это другое.
10:14:51 06-08-2025
Гость (08:56:33 06-08-2025) Безопасность - это хорошо. Но если интернет оплачен, а его н... А после того как Мэрия города объявила тендер на бронешторы для кабинетов выдерживающий 5.45 и 7.62 с кучностью 4 на см квадратный пару лет назад у вас ещё вопросы кто важнее?
16:29:50 09-08-2025
Гость (08:56:33 06-08-2025) Безопасность - это хорошо. Но если интернет оплачен, а его н... Работаю в поликлинике, на территории нет интернета от слова совсем, стоит отъехать с километр от поликлиники, появляется сеть. Так что у нас тоже глушат.
09:18:19 06-08-2025
Чтобы не создавать таких хлопот для населения, надо административные здания и здания силовых структур вывести за пределы города. Прокинуть кабель и пусть глушат себя. А люди хотят просто жить и получать те услуги, за которые заплатили.
10:59:11 06-08-2025
Некоторые организации, притом жизненно важные для города и людей, установили на своих территориях глушилки GSM ( системы РЭБ) и их эксплуатируют для своей безопасности. Вот и получается что сотовые операторы свою работу выполняют а связи местами нет. Как долго это будет продолжаться, а хто его знает...
12:34:32 06-08-2025
Гость (10:59:11 06-08-2025) Некоторые организации, притом жизненно важные для города и л... Ну так пусть оператор в РКН позвонит за незаконное глушение радиочастот и всё! Они же не чешутся! "От нас причины не зависящие..." Одна отговорка
11:42:13 06-08-2025
Откуда в Барнауле украинские БПЛА? Может начать на таможне порядок наводить?
11:54:47 06-08-2025
Ладно интернет, но тупо связь не работает уже, на Билайн, например, в некоторых местах, а а поддержке говорят, все работает: Завершили проверку по заявке № xxx. По указанному адресу проблем со связью не нашли. Рекомендуем настроить смартфон на работу в сети 4G и включить VoLTE. Для этого: 1. Вставьте сим-карту билайна в первый слот. 2. Откройте в настройках раздел «Мобильная сеть» и активируйте 4G/LTE. 3. Включите VoLTE для улучшения качества звонков.Подробная инструкция:
Это такая ложь, просто невозможно. Ведь приходишь в другой район, и о чудо, связь есть.
Связь верните,операторы, людям дозвониться невозможно без вай фай, это же небезопасно. вообще то.
14:25:30 06-08-2025
мобильного интернета мтс нет с вечера 28.07.2025
06:33:58 07-08-2025
Идёт подготовка к внедрению CBDC
16:47:42 07-08-2025
Я не знаю у кого в конце июля пропал, но у нас в Омске его нет с начало июня местами ловит, но таких мест можно тремя пальцами сосчитать.
18:35:24 07-08-2025
В Барнауле началось 3 июля. Хорошо помню, не могли зайти в личный кабинет банка, оплатить ЖКУ.