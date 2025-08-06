Сибиряки начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом со второй половины июля

06 августа 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

Со второй половины июля жители сибирских городов активно жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Где-то он не работает совсем, а где-то со сбоями сталкиваются лишь клиенты некоторых операторов. Amic.ru поговорил с жителями крупных городов Сибири и выяснил, работает ли у них глобальная сеть и как они переживают отключения.

"Многим было хуже"

В Красноярске мобильный интернет отключили в субботу, 26 июля, рассказывает местная жительница Ирина. Проводной интернет и Wi-Fi в городе работал хорошо, а мобильный – "лег" до 30 июля. И только с 31-го у некоторых операторов он начал "оживать".

«У меня роутера дома нет, я раздаю интернет со смартфона. Работаю в маркетинге и СММ, мне важно быть всегда на связи, поэтому была вынуждена искать Wi-Fi. Но многим было хуже – нельзя было сделать заказы из супермаркетов, такси вызвать было очень сложно, а если и получалось, то поездка в одну сторону стоила 800 рублей, в соседний район – полторы тысячи рублей и выше. Сами таксисты не видели адресов назначения, и это вызывало большие сложности. Оплатить поездки в общественном транспорте онлайн тоже не получалось, некоторые заведения и магазины не могли обслуживать по банковским картам и переводам», – отметила Ирина.

Женщина говорит, что и сейчас "в определенных районах" города еще нет сети.

Перебои с мобильным интернетом наблюдаются и в Норильске. По словам Ирины, там сети вообще "почти нет". Похожая ситуация в Железногорске и Ачинске, отметила она.

Отсутствие мобильного интернета на смартфоне / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

"Работает слабенько"

Жительница Томска Ксения рассказала, что в последние три-четыре дня в Томске ухудшилась ситуация с мобильным интернетом. Проблемы возникают в центре города. В спальных районах сеть не пропадает, отметила она.

«Мобильного интернета практически нет, работает он слабенько. Сигнал есть, показывает все полоски. Но по факту прогрузить можно только текстовое сообщение, и то с трудом. С банкоматами все нормально, как и с оплатой по карте. Но с заказом такси есть проблемы», – отметила Ксения.

Жительница Новосибирска Екатерина рассказывает, что интернет в городе периодически может пропадать, но многое зависит от оператора – у клиентов одних компаний "часто исчезает интернет", а у клиентов других работает стабильно.

Еще одна местная жительница, Кристина, говорит, что массовых жалоб на эту проблему не слышала.

«Бывает, что иногда долго кружочки в "Телеграме" грузятся, но в целом все нормально. Лично у меня с мобильным интернетом все хорошо», – отметила она.

"У банкомата простоял 15 минут"

На проблемы с мобильным интернетом активно жалуются и барнаульцы. В столице Алтайского края столкнулись с перебоями сети в конце июля – начале августа. Чаще всего сбои наблюдались в центральной части города – на участке от площади Сахарова до проспекта Космонавтов, а также на всем проспекте Социалистическом.

«Интернет начал пропадать в двадцатых числах июля. Потом в конце месяца ситуация улучшилась, интернет в центре работал. Первые пару дней в августе тоже все было относительно нормально, а потом снова начались те же проблемы. Мобильного интернета вообще нет, такси вызвать невозможно, надо искать Wi-Fi. С банкоматами тоже проблема, они работают медленно. Недавно у банкомата простоял 15 минут, пытаясь снять деньги, потому что не мог их перевести онлайн. Сейчас в центре интернет где-то есть, а где-то нет», – рассказал житель Барнаула Александр.

Мобильный телефон / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Где еще в Сибири есть проблемы с мобильным интернетом?

С чем связаны проблемы с мобильным интернетом?

Проблемы с интернетом связаны с обеспечением мер безопасности, отмечали власти сибирских регионов. Например, в оперштабе Алтайского края рассказали, что перебои с мобильным интернетом в Барнауле происходят из-за повышения безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Глава Красноярского края Михаил Котюков также объяснил проблемы "усилением мер безопасности исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз". Военный журналист и полковник в отставке Виктор Литовкин связал ограничения с угрозами атаки БПЛА в Сибири, пишет НГС42.

