На Алтае свекровь разгромила машину снохи из-за отказа с ней выпить

Ущерб оценили в 61 тысячу рублей

15 августа 2025, 17:20, ИА Амител

Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Giga Chat / amic.ru

В Онгудайском районе Республики Алтай 50-летняя местная жительница устроила погром автомобиля своей снохи после того, как та отказалась разделить с ней алкоголь. Конфликт начался с того, что женщина купила бутылку спиртного и пришла в гости к родственнице в надежде на компанию за распитием, сообщает МВД Республики Алтай.

Получив отказ, раздосадованная свекровь в приступе ярости взяла ту самую стеклянную бутылку и начала методично разбивать машину снохи, припаркованную у дома. Сначала она нанесла несколько ударов по лобовому стеклу, затем переключилась на дверь, а закончила "расправу" ударами по заднему борту транспортного средства.

В результате на кузове образовались многочисленные повреждения, а общий ущерб оценили в 61 тысячу рублей.

Первоначально пострадавшая надеялась на мирное разрешение конфликта и добровольное возмещение ущерба, но когда этого не произошло, была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

Сейчас в отношении буйной родственницы возбуждено уголовное дело по статье 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

