Важный предел. Почему нельзя сажать в автомобиль больше пассажиров, чем положено?

В недавней аварии 30 июня виновный в ДТП водитель посадил в свое авто семь пассажиров

Смертельная авария в Шипуновском районе Алтайского края / Фото: прокуратура Алтайского края

30 июня 2025 года на 187-м километре трассы А-322 в Алтайском крае случилось страшное ДТП. Водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odyssey. Погибло шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Двое взрослых и столько же детей попали в больницы в тяжелом состоянии. Выяснилось, что водитель Kia посадил в машину сразу семь пассажиров (авто было рассчитано на пять человек), в том числе пятерых детей, которые сидели на коленях у взрослых. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda. В связи с этим amic.ru напоминает, почему нельзя размещать в машине больше пассажиров, чем положено.

Запрещает ли закон перевозить "лишних" пассажиров?

Правила перевозки пассажиров законодательно прописаны в главе 22 Правил дорожного движения (ПДД). А именно в пункте 22.8 говорится, что нельзя перевозить людей "сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства". Этот же пункт запрещает перевозить кого-либо вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения.

Справка: В правилах сказано, что водители грузовиков, перевозящие в кузове пассажиров, должны иметь категорию С и три года стажа (но если число пассажиров не больше семи). Если в кузове более 16 человек, нужна категория D, а если от 6 до 16, то подкатегория D1. В бортовом кузове можно возить только совершеннолетних, детей там размещать нельзя по постановлению правительства № 1090. Также необходимо провести инструктаж, как садиться, разместиться в кузове и выходить из него.Кроме того, водители автобусов на междугородних, экскурсионных, туристических, горных маршрутах или в случае организованной перевозки детей должны возить пассажиров строго на своих местах. А водители мотоциклов в принципе могут брать пассажиров, только если имеют как минимум два года стажа.

Сколько человек можно посадить в легковой автомобиль?

Количество пассажиров, которых можно перевозить в автомобиле, зависит от его модели. В большинстве случаев машина рассчитана максимум на пять человек, среди которых один водитель и четверо пассажиров. Как правило, один пассажир сидит рядом с водителем, а сзади располагаются три человека.

Однако есть, например, двухместные авто или крупные семиместные машины с третьим рядом. Количество мест в современном автомобиле можно посчитать, глядя на число ремней безопасности. Как правило, их количество совпадает с количеством мест в машине. Также в инструкции и технических характеристиках авто прописано, сколько именно человек в нем может ехать. Вся информация по конкретным автомобилям есть в интернете, так что можно легко и быстро найти, на какое количество пассажиров рассчитан конкретный автомобиль.

Можно ли перевозить детей в авто на коленях?

Категорически нет. К пассажирам относятся даже младенцы, которых нужно перевозить в салоне автомобиля в автолюльке. Перевозка детей младше семи лет в легковом автомобиле должна осуществляться (если конструкцией авто это предусмотрено) с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка (то есть детского кресла). Дети с 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях либо в кресле, либо же они должны быть пристегнуты ремнями безопасности. На переднем сиденье до 11 лет им можно ездить только в кресле, которое соответствует весу и росту ребенка.

При этом устанавливать в легковом авто или в кабине грузовика детские удерживающие устройства нужно строго "в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем", сказано в пункте 22.9 ПДД.

Кроме того, детей младше 12 лет вообще нельзя перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

Можно ли перевозить человека в багажнике?

Точно нет, багажник не считается дополнительным посадочным местом. За это предусмотрен штраф, даже если в машине были свободные пассажирские места и авто не переполнено.

Выписывают ли штраф за "лишних" пассажиров?

По статье 12.23 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) водителя за превышение количества пассажиров в автомобиле ждет штраф 500 рублей. За перевозку людей вне кабины автомобиля или кузова грузовика он заплатит штраф 1000 рублей.

Если пассажир не пристегнут, водителю предстоит заплатить 1500 рублей по статье 12.6 КоАП, а непристегнутому человеку Госавтоинспекция выпишет штраф 500 рублей по статье 12.29 КоАП.

Почему нельзя превышать пассажировместимость машины?

По словам экспертов, сажать лишних пассажиров в автомобиль нельзя по нескольким причинам:

во-первых, в таком случае не все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности,

а значит, они рискуют получить травмы при резком торможении автомобиля или дорожно-транспортном происшествии;

во-вторых, при аварии вырастает риск получить тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, от деформируемых деталей кузова;

в-третьих, загруженный автомобиль значительно хуже разгоняется и еще хуже тормозит, что может стать причиной аварии.

По словам директора Барнаульского центра высшего водительского мастерства Антона Мищенкова, автомобиль "трудно перегрузить так, чтобы это катастрофически влияло на управляемость". И серьезный перегруз авто чувствуется, когда в нем 300–500 лишних килограммов. Поэтому главная проблема "лишних пассажиров" – в том, что они едут непристегнутыми и могут травмировать других.

"На каждое посадочное место – один ремень, и только с ним человек находится в безопасности. Непристегнутые люди на высокой скорости друг друга убивают. При внезапной остановке это колоссальная нагрузка на тело. Когда человек пристегнут и скорость адекватная, вероятность выжить огромная, а когда он не пристегнут, последствия могут быть катастрофическими. При внезапной остановке вес тела взрослого человека – 3-5 тонн, ремни выдерживают до 9 тонн. Так человек не вылетит как пушечный снаряд и не покалечит других пассажиров", – пояснил Мищенков.

Он уточнил, что даже грудной ребенок при аварии может пробить своим телом лобовое стекло и сломать впереди стоящие сиденья. Поэтому и младенцев нужно возить в автомобиле по всем правилам, ни в коем случае не сажать детей на колени при поездке.

