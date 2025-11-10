"Верность долгу". Сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник

Алтайские полицейские всегда на посту и рискуют жизнью, отметил губернатор региона

10 ноября 2025, 14:08, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В России 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Алтайских полицейских с их профессиональным праздником поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. От лица всех жителей края они выразили благодарность за ежедневную добросовестную службу, которую несут стражи правопорядка.

Правоохранительные органы Алтайского края достойно отвечают на современные вызовы региона, говорится в поздравлении. Особый акцент в своей работе полицейские сегодня делают на борьбе с киберпреступностью и экстремизмом, повышении безопасности на дорогах и совершенствовании миграционной политики.

«Ваша ежедневная добросовестная служба – гарантия общественного правопорядка и безопасности граждан. В любое время суток вы находитесь на посту, рискуя своей жизнью, боретесь с преступностью, предотвращаете трагедии. Жители Алтайского края искренне благодарны вам за преданность своему делу и профессионализм», – отметили Томенко и Романенко.Также сотрудников органов внутренних дел региона поздравил и полпред президента в СФО Анатолий Серышев. Он особо отметил ветеранов полиции, которые отдали службе долгие годы жизни.

«Ваша доблесть, мудрость и богатейший опыт заложили прочный фундамент, на котором сегодня строится работа всей системы. Вы стали нравственным ориентиром для молодого поколения стражей порядка», – подчеркнул полпред.Он высоко оценил эффективность работы алтайских стражей правопорядка и подчеркнул, что они укрепляют в жителях веру в торжество справедливости и силу закона.

Об этом говорит и статистика: по итогам девяти месяцев 2025 года количество зарегистрированных преступлений в регионе уменьшилось на 17,8% по сравнению с 2024-м. Тенденция снижения преступности сохраняется, а оперативная обстановка остается стабильной.

Напомним, чуть больше года региональной полицией руководит Сергей Камышев. В сентябре 2024-го Владимир Путин своим указом назначил его начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю. Совсем недавно, в конце октября, президент России присвоил Камышеву звание генерал-лейтенанта полиции.