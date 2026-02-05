В Барнауле выступит Валерия с новым шоу, в котором сплетутся волшебство звука и эмоций

Она не просто певица, а уникальное явление, чьи хиты штурмовали европейские и американские чарты

05 февраля 2026, 17:11, ИА Амител

14 марта 2026 года на сцене ДК "Мотор" в Барнауле выступит живая легенда отечественной эстрады, чье имя давно стало символом безупречного вокала и мирового признания — Валерия.

«Ее выступления — это всегда волшебство звука и эмоций, где каждый концерт превращается в незабываемое шоу. Валерия не просто певица, а уникальное явление, чьи хиты штурмовали европейские и американские чарты, а сотрудничество с Робином Гиббом (Bee Gees), дуэты с Патрисией Каас и совместные туры с Simply Red подтвердили ее статус международной звезды», — говорится в анонсе.

Кстати, Валерия покорила не только родную страну, но и зарубежные сцены, став первой и пока единственной россиянкой, чей портрет украсил обложку авторитетного журнала Billboard.