НОВОСТИКультура

В Барнауле выступит Валерия с новым шоу, в котором сплетутся волшебство звука и эмоций

Она не просто певица, а уникальное явление, чьи хиты штурмовали европейские и американские чарты

05 февраля 2026, 17:11, ИА Амител

14 марта 2026 года на сцене ДК "Мотор" в Барнауле выступит живая легенда отечественной эстрады, чье имя давно стало символом безупречного вокала и мирового признания — Валерия.

«Ее выступления — это всегда волшебство звука и эмоций, где каждый концерт превращается в незабываемое шоу. Валерия не просто певица, а уникальное явление, чьи хиты штурмовали европейские и американские чарты, а сотрудничество с Робином Гиббом (Bee Gees), дуэты с Патрисией Каас и совместные туры с Simply Red подтвердили ее статус международной звезды», — говорится в анонсе.

Кстати, Валерия покорила не только родную страну, но и зарубежные сцены, став первой и пока единственной россиянкой, чей портрет украсил обложку авторитетного журнала Billboard.

Концерт в филармонии / Фото: афиша Государственной филармонии Алтайского края

"Первая виолончель" России Александр Князев сыграет шедевры Чайковского на сцене Барнаула

Музыкант играет на виолончели работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных инструментов
НОВОСТИКультура
Барнаул Афиша культура Хорошие новости концерт

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:40:06 05-02-2026

Исцелю? Алмаг-плюс что ли привезёт?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:03:27 06-02-2026

Фиона, жена Шрэка приехала!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров