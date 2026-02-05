Минздрав утвердил девять схем лечения коронавируса на дому

Определенную схему лечения пациенту определяет врач исходя из оценки его состояния

05 февраля 2026, 18:33, ИА Амител

Коронавирус / Фото: amic.ru

Министерство здравоохранения России утвердило девять схем лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Соответствующая информация содержится в обновленных клинических рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID‑19, с которыми ознакомился ТАСС.

Ключевой принцип терапии, закрепленный в документе, — раннее назначение противовирусных препаратов прямого действия. Как указано в рекомендациях, такие лекарства следует назначать всем пациентам с легким и среднетяжелым течением болезни, в том числе тем, кто находится в группе высокого риска прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

Важное условие: начать лечение необходимо в течение первых семи дней с момента появления симптомов либо после получения положительного результата лабораторного обследования на РНК SARS‑CoV‑2 (COVID‑19).

Схемы лечения различаются сочетаниями препаратов: в них входят как противовирусные средства, так и лекарства для симптоматической терапии. Среди упомянутых в документе — арбидол, фавипиравир, МИР‑19, парацетамол, интерферон, молнупиравир, а также порошок для ингаляций и другие медикаменты.

В пресс‑службе Минздрава уточнили, что конкретную схему лечения для каждого пациента определяет врач — с учетом индивидуальной оценки состояния больного.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых. Благодаря изменениям общий срок лечения сократится с 15 до 9 дней.