Более половины жителей Алтайского края хотят получать санаторные путевки от работодателей

05 февраля 2026, 20:07, ИА Амител

Баня в санатории "Сосновый бор" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более половины жителей Алтайского края имеют доступ к корпоративным программам поддержки физического здоровья, однако большинству работников все равно не хватает льгот, связанных с заботой о самочувствии. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы hh.ru, проведенного среди работающих жителей региона.

Согласно исследованию, 57% опрошенных сообщили, что в их компаниях действуют корпоративные программы поддержки физического здоровья. Еще 42% отметили, что подобных мер у работодателя нет, остальные затруднились с ответом. Наиболее распространенной формой такой поддержки остается добровольное медицинское страхование. Наличие полиса ДМС в соцпакете подтвердили 32% респондентов.

Чаще всего ДМС предоставляют сотрудникам сфер "Добыча сырья" — об этом сообщили 60% опрошенных в этой профобласти. В числе лидеров также "Информационные технологии" и "Высший и средний менеджмент", где полис есть у 55% работников, а также "Финансы и бухгалтерия" — 45%.

Другие форматы заботы о здоровье встречаются заметно реже. О прохождении диспансеризации за счет работодателя сообщили 19% жителей края. Компенсацию или скидки на фитнес, наличие корпоративного спортзала, а также путевки в санатории и на курорты имеют лишь по 13% опрошенных. Корпоративные спортивные мероприятия доступны 10% работников, лечение в корпоративных клиниках и телемедицина — только 6%.

При этом запросы сотрудников значительно превышают фактическое наполнение соцпакетов. Самыми желанными формами поддержки жители Алтайского края назвали полисы ДМС и санаторно-курортное лечение — о них мечтают 71 и 64% работников соответственно. Если ДМС примерно одинаково востребован среди представителей разных профессий, то путевки в санатории особенно интересуют сотрудников сферы производства — 73%, а также науки и образования — 69%. В возрастном разрезе наибольший интерес к санаторному отдыху проявляют работники от 35 до 54 лет — 60%.

Среди других популярных ожиданий — компенсации или скидки на фитнес и корпоративный спортзал, о которых заявили 47% респондентов, а также программы восстановления после травм или тяжелых заболеваний — 42%. Диспансеризация, обеспечение фруктами и овощами на рабочем месте и диетическое меню интересуют по 29% опрошенных, лечение в корпоративных клиниках — 28%. Меньше всего востребованы корпоративные спортивные мероприятия — 21%, программы правильного питания и здорового образа жизни — 20%, а телемедицина интересует лишь 8% работников.

В целом опрос показал, что 96% жителей Алтайского края считают действующий соцпакет недостаточным в части поддержки физического здоровья. Лишь 4% респондентов заявили, что полностью довольны существующими условиями.