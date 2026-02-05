В Бийске раскрыли схему обмана юных геймеров с ущербом для родителей

Предполагаемый организатор находил детей в игровых чатах и предлагал им приобрести внутриигровую валюту и предметы

05 февраля 2026, 17:20, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене совместно с коллегами из Алтайского края раскрыли организованную схему мошенничества, участником которой оказался житель Бийска. Мужчина обманывал несовершеннолетних игроков популярных онлайн-игр, похищая деньги их родителей через оформление заказов и рассрочек на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По версии следствия, предполагаемый организатор находил детей в игровых чатах и предлагал им приобрести внутриигровую валюту и предметы. Для завершения "покупки" он убеждал подростков продиктовать коды из SMS-сообщений, которые приходили на их телефоны. Поскольку номера были оформлены на родителей, злоумышленник использовал эти данные для оформления рассрочек от имени взрослых, фактически создавая для них долговые обязательства.

Получение заказов было распределено между участниками схемы. Товары забирала сообщница подозреваемого, проживающая в Москве, после чего приобретенная техника и другие вещи перепродавались через интернет-площадки. Вырученные средства, по данным следствия, полностью оставались у участников группы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила: «Подозреваемые были задержаны по местам проживания в Москве и Бийске. У них изъяты средства связи, компьютерная техника, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В жилище москвички также обнаружена часть товаров, которые она не успела реализовать».

На данный момент в полицию обратились 16 потерпевших. В каждом случае на их имя были оформлены рассрочки на суммы от 50 до 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а на их банковские счета наложены ограничения для последующего возмещения ущерба.

Следственные органы продолжают проверку всех эпизодов деятельности группы и устанавливают, могли ли к мошеннической схеме быть причастны другие лица.

Ранее капитан полиции дал советы, как не попасть на удочку мошенников и не лишиться денег.