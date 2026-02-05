В Барнауле сотрудники Сбера уберегли пенсионеров от покупки золотых слитков для мошенников

Семейная пара собиралась снять 1,5 млн рублей и приобрести на них драгоценный металл

05 февраля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFFzQ1K6

Золотые слитки / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Сотрудники Сбера защитили барнаульскую семейную пару от потери денег. Пожилые супруги пришли в один из офисов и собирались снять со счета 1,5 млн рублей. На эти средства пожилые люди хотели приобрести золотые слитки.

Поведение клиентов вызвало подозрения у сотрудников отделения — в результате удалось не только отговорить их от сомнительной операции, но и благодаря своевременному обращению в полицию задержать посредника, прибывшего на встречу за якобы купленным золотом.

За проявленную бдительность и профессионализм работников банка отметили благодарственными письмами УМВД России по городу Барнаулу на общегородском разводе нарядов полиции.

«Мошенники постоянно усложняют схемы, но высокий уровень подготовки сотрудников и грамотность самих граждан дают реальный шанс защитить накопления», — прокомментировала заместитель управляющего Алтайским отделением Сбера Анна Лобанова.

По итогам прошлого года Сберу удалось сберечь от мошенников около 25 млн рублей жителей Алтайского края и Республики Алтай. Это стало возможным в том числе благодаря современным антифрод-технологиям.

В основе банковской антифрод-платформы лежит непрерывно развиваемая модель искусственного интеллекта, предназначенная для контроля финансовых операций. В настоящее время система в реальном времени оценивает десятки миллионов платежей и обрабатывает свыше сотни показателей ежесекундно, в том числе информацию, поступающую от подключенных партнерских организаций финансового рынка.

В завершение 2025 года Сбер модернизировал раздел "Безопасность" (значок "Щит") в мобильном приложении "СберБанк Онлайн", превратив его в интерактивный квест. В обновленном формате пользователю демонстрируется актуальный уровень цифровой защиты — начальный, расширенный или максимальный. Отправной точкой служит встроенная антифрод-система банка, которая автоматически обеспечивает защиту всех клиентов. Дальнейшее повышение статуса достигается за счет выполнения практических шагов, включая активацию бесплатных инструментов безопасности, таких как "Определитель номера" и "Антивирус".

Обновленный раздел "Безопасность" бесплатно доступен всем пользователям Android ("Андроид"), начиная с версии 16.16 СберБанк Онлайн. В него можно попасть с главного экрана приложения по значку "Щит" или через меню (три точки): раздел "Все настройки" → "Безопасность".

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

Реклама