Перед 23 февраля и 8 марта не будет сокращенных рабочих дней
Об этом напомнили в Госдуме
05 февраля 2026, 17:35, ИА Амител
Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В 2026 году сокращенных рабочих дней накануне 23 февраля и 8 марта не предусмотрено, как заявила агентству ТАСС депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Она уточнила, что традиционное уменьшение рабочего времени применяется в рабочие дни, предшествующие праздничным датам. Однако День защитника Отечества приходится на понедельник, а Международный женский день — на воскресенье. Благодаря этому жители России смогут насладиться трехдневными выходными: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.
18:16:29 05-02-2026
Не надо за всех ля ля. Кто празднику рад тот за неделю отмечает
19:00:24 05-02-2026
Потамучто депутаты-бабы многие не рожали
А депутаты-небабы в армии не служили