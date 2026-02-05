Перед 23 февраля и 8 марта не будет сокращенных рабочих дней

Об этом напомнили в Госдуме

05 февраля 2026, 17:35, ИА Амител

Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В 2026 году сокращенных рабочих дней накануне 23 февраля и 8 марта не предусмотрено, как заявила агентству ТАСС депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Она уточнила, что традиционное уменьшение рабочего времени применяется в рабочие дни, предшествующие праздничным датам. Однако День защитника Отечества приходится на понедельник, а Международный женский день — на воскресенье. Благодаря этому жители России смогут насладиться трехдневными выходными: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.