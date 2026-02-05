Мэр Юмашев пристыдил жителей Иркутской области. Никто не приютил замерзающих соседей
Теплоснабжение в части города исчезло из‑за аварии на водоводе, которая привела к выходу из строя четырех котельных
05 февраля 2026, 17:56, ИА Амител
В Бодайбо Иркутской области сложилась острая ситуация с обеспечением жильем людей, оставшихся без тепла из‑за крупной коммунальной аварии.
Мэр города Евгений Юмашев в своем телеграм-канале с горечью констатировал: жители проигнорировали призыв помочь с временным размещением наиболее уязвимых категорий граждан — семей с детьми‑инвалидами и одиноких пенсионеров.
«Может, у вас есть пустующая комната, квартира у родственников или просто возможность потесниться на несколько дней? Наш муниципальный жилой фонд исчерпан», — обратился к горожанам глава муниципалитета.
По словам Юмашева, за целый день не поступило ни одного отклика от жителей. При этом некоторые владельцы жилья, напротив, взвинтили цены на посуточную аренду — на фоне масштабного бедствия это выглядит особенно цинично.
Напомним, что теплоснабжение в части Бодайбо прервалось 29 января из‑за аварии на водоводе, которая привела к выходу из строя четырех котельных. Без отопления остаются более 140 домов. По оценкам горожан, проблема может не решиться до весны.
Для пострадавших открыты два пункта временного размещения и питания — они располагаются в детских садах № 32 "Сказка" и № 35 "Радуга".
Бодайбо — статус города присвоен в 1903 году, административный центр Бодайбинского района и одноименного муниципального образования. Он находится в 1095 км к северо‑востоку от Иркутска, на правом берегу реки Витим при впадении в нее реки Бодайбо. По данным на 2021 год, население города составляет около девяти тысяч человек.
18:19:27 05-02-2026
А сам то мэр сколько приютил???
18:38:32 05-02-2026
А чо мэр Юмашев не хочет снять жильё для нуждающихся у тех, кто взвинтил цены?
18:42:45 05-02-2026
Интересно, скольких инвалидов приютил у себя мэр?
🤣🤣🤣🤣
19:15:27 05-02-2026
"По оценкам горожан, проблема может не решиться до весны." ====== Где МЧС?
20:41:11 05-02-2026
Сколько человек приютил сам мэр Юмашев? Неужели столь достойный человек не был готов стать искренним примером для всех остальных? Благополучие жителей города как бы его прямая обязанность. У него нет пустующей комнаты или возможности потесниться?
22:10:16 05-02-2026
А сколько детей‑инвалидов и одиноких пенсионеров Евгений Юмашев в своей квартире разместил?
01:00:46 06-02-2026
Ну, жить с посторонними людьми - такое себе, как говорится. Можно закрыть ещё пару детских садов и разместить людей там. Сочувствую.
07:40:02 06-02-2026
Какой ты мэр если не справился с ситуацией Бери и со своей свитой приюти граждан.Хотелось бы коменты жителей Иркутска услышать по этому поводу...
08:16:58 06-02-2026
Газовые обогреватели на такое чп нужно резервировать уже давно. На государственном уровне.
10:11:25 06-02-2026
Гость (08:16:58 06-02-2026) Газовые обогреватели на такое чп нужно резервировать уже дав...
вы еще скажите - вовремя менять опорные ЛЭП )))
11:45:47 06-02-2026
Гость (08:16:58 06-02-2026) Газовые обогреватели на такое чп нужно резервировать уже дав... И к чему их подключать?
13:25:22 06-02-2026
Всегда знал что профессия руководителя это чужими руками жар загребать. И делают они это профессионально. Чо б так не работать.
13:37:26 06-02-2026
Ну конечно, у каждого есть пустующая комната и особенно пустующая квартира!
17:26:38 06-02-2026
НАверное, Юмашев и его чиновники всех пригрели? Или люди толпой в спортзале жить будут до весны?