Мэр Юмашев пристыдил жителей Иркутской области. Никто не приютил замерзающих соседей

Теплоснабжение в части города исчезло из‑за аварии на водоводе, которая привела к выходу из строя четырех котельных

05 февраля 2026, 17:56, ИА Амител

Евгений Юмашев / Фото: Telegram / admBodaybo

В Бодайбо Иркутской области сложилась острая ситуация с обеспечением жильем людей, оставшихся без тепла из‑за крупной коммунальной аварии.

Мэр города Евгений Юмашев в своем телеграм-канале с горечью констатировал: жители проигнорировали призыв помочь с временным размещением наиболее уязвимых категорий граждан — семей с детьми‑инвалидами и одиноких пенсионеров.

«Может, у вас есть пустующая комната, квартира у родственников или просто возможность потесниться на несколько дней? Наш муниципальный жилой фонд исчерпан», — обратился к горожанам глава муниципалитета.

По словам Юмашева, за целый день не поступило ни одного отклика от жителей. При этом некоторые владельцы жилья, напротив, взвинтили цены на посуточную аренду — на фоне масштабного бедствия это выглядит особенно цинично.

Напомним, что теплоснабжение в части Бодайбо прервалось 29 января из‑за аварии на водоводе, которая привела к выходу из строя четырех котельных. Без отопления остаются более 140 домов. По оценкам горожан, проблема может не решиться до весны.

Для пострадавших открыты два пункта временного размещения и питания — они располагаются в детских садах № 32 "Сказка" и № 35 "Радуга".

Бодайбо — статус города присвоен в 1903 году, административный центр Бодайбинского района и одноименного муниципального образования. Он находится в 1095 км к северо‑востоку от Иркутска, на правом берегу реки Витим при впадении в нее реки Бодайбо. По данным на 2021 год, население города составляет около девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что две коммунальные аварии оставили сотни жителей Рубцовска без холодной воды. Аварийные службы устраняли порывы на проспекте Ленина и улице Краснознаменской.