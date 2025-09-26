Вице-спикер алтайского Заксобрания обучается по программе "Лидеры России. Политика"

Денис Голобородько – единственный из Алтайского края, кто попал в сотню участников

26 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Подмосковье на базе управленческой школы "Сенеж" стартовали занятия финалистов конкурса "Лидеры России. Политика". Среди участников – заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания, первый замсекретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько.

Открытие программы посетил первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что серьезные вызовы требуют командной работы.

«Наша задача, чтобы вы вышли из программы обучения не только с ростом компетенций, новым опытом и с уверенностью в себе, но и стали командой», – отметил он.

Одним из наставников проекта стал первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Он обратил внимание на качества, важные для политиков нового поколения.

«Лидер – это не только тот, кто ведет за собой, но и тот, кто создает новые качества, смыслы и силы. Мы, как партия, всегда ценили людей неординарных. Тех, кто может играть в единой команде, оставаясь при этом самим собой», – сказал Якушев.

По словам Дениса Голобородько, программа включает насыщенные форматы: социальные выезды, работу с наставниками, проектирование управленческих решений, мастер-классы.

«Сочетание теории и практики делает процесс обучения динамичным. Это одна из ключевых особенностей программы», – отметил вице-спикер АКЗС.

Курс рассчитан на пять очных модулей и завершится в апреле 2026 года.

Напомним, конкурс стартовал в ноябре 2024 года, на участие поступило 16,8 тыс. заявок. Весной 2025-го после дистанционного и очного отбора определили 105 финалистов. Денис Голобородько стал единственным представителем Алтайского края в числе лучших.

Проект "Лидеры России. Политика" запустили по поручению главы государства Владимира Путина. Он считается "социальным лифтом" для управленцев и общественных лидеров. Так, 23 финалиста предыдущего сезона были избраны в Государственную Думу, а выпускники программы занимают должности глав регионов, заместителей федеральных министров и мэров. Всего новые назначения получили более 600 участников конкурса. В числе наставников первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, зампреды ГД Виктория Абрамченко и Ирина Яровая, помощник президента Владимир Мединский, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, губернатор Курской области Александр Хинштейн и многие другие.