Вика Цыганова вслед за Shaman облизала Байкал, но приклеилась языком ко льду

26 февраля 2026, 14:21, ИА Амител

Вика Цыганова / Фото: стоп-кадр с видео в "Инстаграм" (соцсеть запрещена в РФ)

Певица Вика Цыганова побывала на Байкале и повторила необычный "трюк", ранее привлекший внимание в исполнении певца Shaman.

62‑летняя артистка решила попробовать лед Байкала на вкус — в отличие от коллеги, она ограничилась небольшим осколком.

Однако эксперимент прошел не так, как ожидалось: Цыганова призналась, что лед приклеился к ее языку. Видео с этой попыткой звезда опубликовала в запрещенной в России социальной сети, пишет Super.ru.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной, многие выразили беспокойство.

«Я как стоматолог категорически против», «Привет стоматологу», «Вика, аккуратнее», — писали взволнованные фанаты.

Один из комментаторов иронично назвал Викторию "подругой Shaman по вылизыванию льда", добавив, что на этом тренд можно считать закрытым.

История отсылает к недавнему эпизоду с участием певца Ярослава Дронова, он же Shaman, который также поделился в соцсетях видео, где он облизывает лед на Байкале.

Кадры быстро стали вирусными и породили бурную дискуссию: пользователи спорили, была ли эта выходка безобидной шуткой или же проявлением неуважения к природному достоянию.

На фоне критики в адрес Shaman актриса Яна Поплавская выступила в его защиту, заявив, что не видит в действиях артиста ничего предосудительного.