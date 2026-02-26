Вика Цыганова вслед за Shaman облизала Байкал, но приклеилась языком ко льду

Поклонники артистки оставили под роликом неоднозначные отзывы

26 февраля 2026, 14:21, ИА Амител

Вика Цыганова / Фото: стоп-кадр с видео в "Инстаграм" (соцсеть запрещена в РФ)
Певица Вика Цыганова побывала на Байкале и повторила необычный "трюк", ранее привлекший внимание в исполнении певца Shaman.

62‑летняя артистка решила попробовать лед Байкала на вкус — в отличие от коллеги, она ограничилась небольшим осколком.

Однако эксперимент прошел не так, как ожидалось: Цыганова призналась, что лед приклеился к ее языку. Видео с этой попыткой звезда опубликовала в запрещенной в России социальной сети, пишет Super.ru.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной, многие выразили беспокойство.

«Я как стоматолог категорически против», «Привет стоматологу», «Вика, аккуратнее», — писали взволнованные фанаты.

Один из комментаторов иронично назвал Викторию "подругой Shaman по вылизыванию льда", добавив, что на этом тренд можно считать закрытым.

История отсылает к недавнему эпизоду с участием певца Ярослава Дронова, он же Shaman, который также поделился в соцсетях видео, где он облизывает лед на Байкале.

Кадры быстро стали вирусными и породили бурную дискуссию: пользователи спорили, была ли эта выходка безобидной шуткой или же проявлением неуважения к природному достоянию.

На фоне критики в адрес Shaman актриса Яна Поплавская выступила в его защиту, заявив, что не видит в действиях артиста ничего предосудительного.

Сжигание чучела Shaman / Фото: t.me/bukalovmagic_chanel

На Байкале после скандала с облизыванием льда сожгли чучело певца Shaman

Реакция жителей — попытка напомнить об ответственности за поведение в этом месте
НОВОСТИОбщество

природа Знаменитости

Комментарии 17

Гость

14:26:26 26-02-2026

Про отодрали писали уже?

Гость

14:31:48 26-02-2026

Гость (14:26:26 26-02-2026) Про отодрали писали уже?... стара она для отдирания))

Гость

14:29:32 26-02-2026

Насте Волочкой приготовиться!!! Лед Байкала ждет ее рогатку. Но заранее надо выбрать место где толщина льда поменьше и водолазов со сверлильным инструментом подготовить, чтоб вакуум убрать.

Гость

14:34:55 26-02-2026

Гость (14:29:32 26-02-2026) подготовить, чтоб вакуум убрать..... нет! оставить ее там до оттепели

Гость

14:43:04 26-02-2026

Гость (14:34:55 26-02-2026) нет! оставить ее там до оттепели... Байкальским нерпам и омулям нельзя есть такое!!!

Гость

21:04:30 26-02-2026

Гость (14:29:32 26-02-2026) Насте Волочкой приготовиться!!! Лед Байкала ждет ее рогатку.... не прилипнет-износ большой

Гость

14:34:56 26-02-2026

Когда нибудь и на нашей улице прилипнет руками к забору

Гость

14:40:44 26-02-2026

потом обиды - почему папуасами называют?...

Гость

14:55:13 26-02-2026

Кто эти люди, я про фанатов!?

Гость

15:13:38 26-02-2026

Что стар, что млад...

Гость

15:26:58 26-02-2026

что-то любители отлизывать активизирвоались... весна что ли?

Гость

15:44:46 26-02-2026

Это возраст.

Гость

15:57:08 26-02-2026

это говорит об интеллекте данных особей.

Гость

16:10:26 26-02-2026

Когда мне было 5 лет, мне мама говорила не есть снег, иначе заболеешь! У нее мамы не было?

гость

18:06:08 26-02-2026

Это они значит в детстве ни разу к дверной ручке не прилипали языком. Эх, темнота современная.

гость

22:59:58 26-02-2026

Русская водка, что ты натворила))))

Гость

23:44:37 26-02-2026

класс! это прямо туры делать можно "лизни Байкал"!! супер-идея

