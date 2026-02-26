Вика Цыганова вслед за Shaman облизала Байкал, но приклеилась языком ко льду
Поклонники артистки оставили под роликом неоднозначные отзывы
26 февраля 2026, 14:21, ИА Амител
Певица Вика Цыганова побывала на Байкале и повторила необычный "трюк", ранее привлекший внимание в исполнении певца Shaman.
62‑летняя артистка решила попробовать лед Байкала на вкус — в отличие от коллеги, она ограничилась небольшим осколком.
Однако эксперимент прошел не так, как ожидалось: Цыганова призналась, что лед приклеился к ее языку. Видео с этой попыткой звезда опубликовала в запрещенной в России социальной сети, пишет Super.ru.
Реакция поклонников оказалась неоднозначной, многие выразили беспокойство.
«Я как стоматолог категорически против», «Привет стоматологу», «Вика, аккуратнее», — писали взволнованные фанаты.
Один из комментаторов иронично назвал Викторию "подругой Shaman по вылизыванию льда", добавив, что на этом тренд можно считать закрытым.
История отсылает к недавнему эпизоду с участием певца Ярослава Дронова, он же Shaman, который также поделился в соцсетях видео, где он облизывает лед на Байкале.
Кадры быстро стали вирусными и породили бурную дискуссию: пользователи спорили, была ли эта выходка безобидной шуткой или же проявлением неуважения к природному достоянию.
На фоне критики в адрес Shaman актриса Яна Поплавская выступила в его защиту, заявив, что не видит в действиях артиста ничего предосудительного.
14:26:26 26-02-2026
Про отодрали писали уже?
14:31:48 26-02-2026
Гость (14:26:26 26-02-2026) Про отодрали писали уже?... стара она для отдирания))
14:29:32 26-02-2026
Насте Волочкой приготовиться!!! Лед Байкала ждет ее рогатку. Но заранее надо выбрать место где толщина льда поменьше и водолазов со сверлильным инструментом подготовить, чтоб вакуум убрать.
14:34:55 26-02-2026
Гость (14:29:32 26-02-2026) подготовить, чтоб вакуум убрать..... нет! оставить ее там до оттепели
14:43:04 26-02-2026
Гость (14:34:55 26-02-2026) нет! оставить ее там до оттепели... Байкальским нерпам и омулям нельзя есть такое!!!
21:04:30 26-02-2026
Гость (14:29:32 26-02-2026) Насте Волочкой приготовиться!!! Лед Байкала ждет ее рогатку.... не прилипнет-износ большой
14:34:56 26-02-2026
Когда нибудь и на нашей улице прилипнет руками к забору
14:40:44 26-02-2026
потом обиды - почему папуасами называют?...
14:55:13 26-02-2026
Кто эти люди, я про фанатов!?
15:13:38 26-02-2026
Что стар, что млад...
15:26:58 26-02-2026
что-то любители отлизывать активизирвоались... весна что ли?
15:44:46 26-02-2026
Это возраст.
15:57:08 26-02-2026
это говорит об интеллекте данных особей.
16:10:26 26-02-2026
Когда мне было 5 лет, мне мама говорила не есть снег, иначе заболеешь! У нее мамы не было?
18:06:08 26-02-2026
Это они значит в детстве ни разу к дверной ручке не прилипали языком. Эх, темнота современная.
22:59:58 26-02-2026
Русская водка, что ты натворила))))
23:44:37 26-02-2026
класс! это прямо туры делать можно "лизни Байкал"!! супер-идея