Дороги, туризм и медицина. О чем говорили Виктор Томенко с премьером Михаилом Мишустиным

Политики обсудили развитие Алтайского края

26 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

26 июля 2025 года Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Горном Алтае. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Виктор Томенко и Михаил Мишустин обсудили ход реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона, в том числе строительство и ремонт краевого центра охраны материнства и детства, реконструкцию Чуйского тракта, развитие туристической инфраструктуры. Рассказываем, что обсуждали глава региона и глава Кабмина страны.

Какие темы обсуждали на встрече?

На встрече обсуждались ключевые проекты региона:

Строительство хирургического корпуса детской краевой клинической больницы. Его планируют сдать в конце 2026 года. Число пациентов в стационаре вырастет с 17 до 21 тысячи в год, а количество операций увеличится с 5 до 8 тысяч, также планируют открыть детское нейрохирургическое отделение. Сейчас детей с такими проблемами возят в соседние регионы.

"Мы планируем там открыть детское нейрохирургическое отделение. Сегодня для такого рода операций наши дети должны отправляться в другие регионы. А новое отделение даст такую возможность. Из более чем 5 млрд рублей стоимости объекта 3,8 млрд - это финансирование из федерального бюджета. Срок завершения строительства - конец 2026 года. На сегодняшний день практически на 50 % строительные работы выполнены. Все идет по графику", - заявил на встрече Виктор Томенко.

Реконструкция Чуйского тракта. Из 323 км уже 146 км расширены до четырех полос, еще 22 км включены в пятилетний план, а 27 км подготовлены к включению в него. По остальным – готовится проектно-сметная документация.

"Сейчас мы вместе с Минтрансом и Росавтодором отрабатываем возможности этого включения. И по остальным частям этой дороги готовится проектно-сметная документация. Здесь мы всячески помогаем нашим федеральным дорожникам. И естественно, все жители и наши гости, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы дорога расширялась и делалась лучше", - подчеркнул губернатор.

Туристическая инфраструктура. В крае работает 571 гостиница, строятся модульные отели, инвесторы получили льготные кредиты на 60 млрд рублей, что позволит создать 3,3 тысяч номеров.

Специальные, казначейские кредиты и прочие меры поддержки. 80% высвобожденных по бюджетной линии средств направляются на дороги и логистику.

Михаил Мишустин высоко оценил последние достижения региона. По словам премьер-министра страны. По словам премьер-министра, туризм должен стать одним из важнейших драйверов роста Алтайского края.

"Мне кажется, здесь очень важно на сегодняшний день создать все условия для построения современной комфортной инфраструктуры. Ну и, конечно, дать гарантии бизнесу", – отметил глава правительства РФ.

Виктор Томенко также сообщил, что региону удалось привлечь около 14 млрд рублей такого рода инвестиций.

"Собственные доходы Алтайского края, нашего консолидированного бюджета, в 2024 году подросли по отношению к 2023-му на 20 % сразу, со 125 млрд до 150 млрд рублей. И это хорошее подспорье дает нам возможность многие текущие вопросы решать и думать о развитии", - отметил губернатор во время встречи с Михаилом Мишустиным.

Программа развития Алтайского края

В своем телеграм-канале Виктор Томенко также рассказал о встрече с председателем российского правительства. Помимо прочего, политики обсудили индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края, которая реализуется по поручению президента.

Кроме того, глава региона напомнил, что недавно Владимир Путин отметил лидерство Алтайского края по улучшению условий для инвесторов. И Мишустин также сделал акцент на динамике по привлечению инвестиций.

"План по привлечению внебюджетных инвестиций по программе составлял 4,4 миллиарда рублей, а реально – по итогам завершенного этапа – реализуемые нами мероприятия способствовали привлечению больше 22 миллиардов. Кстати, в целом прошлый год стал рекордным для нашего края по привлечению инвестиций. Их объем составил около 233 миллиардов рублей", – указал глава региона.

По словам Виктора Томенко, это означает реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и в других направлениях, включая запуск новых производств и расширение существующих.

"То есть новые рабочие места по всему краю с достойной зарплатой, стабильные отчисления налогов в краевой бюджет, которые дают нам возможности по развитию социальной сферы, в том числе это обновление и больниц, и школ", – написал Виктор Томенко.