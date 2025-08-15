Виктор Томенко открыл канал в национальном мессенджере Max

Теперь глава Алтайского края будет поддерживать связь с жителями через отечественное приложение

15 августа 2025, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко на отчете / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко зарегистрировался в отечественном мессенджере Max. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, чтобы поддерживать связь с жителями, он использует все доступные для этого технологии:

«Понемногу разбираюсь с новым мессенджером Max. Завел свой личный канал. Буду и там делиться важными решениями и событиями, которые влияют на жизнь в регионе», – заявил Виктор Томенко.

Подписаться на канал губернатора в мессенджере Max можно по ссылке.

Кроме того, Виктор Томенко продолжит публиковать посты во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках".