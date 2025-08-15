Виктор Томенко открыл канал в национальном мессенджере Max
Теперь глава Алтайского края будет поддерживать связь с жителями через отечественное приложение
15 августа 2025, 10:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко зарегистрировался в отечественном мессенджере Max. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, чтобы поддерживать связь с жителями, он использует все доступные для этого технологии:
«Понемногу разбираюсь с новым мессенджером Max. Завел свой личный канал. Буду и там делиться важными решениями и событиями, которые влияют на жизнь в регионе», – заявил Виктор Томенко.
Подписаться на канал губернатора в мессенджере Max можно по ссылке.
Кроме того, Виктор Томенко продолжит публиковать посты во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках".
10:42:29 15-08-2025
Осторожней, Виктор Петрович)))
10:45:40 15-08-2025
С телефона Р-ФОН ?
10:50:54 15-08-2025
Гость (10:45:40 15-08-2025) С телефона Р-ФОН ?... Скорее, Ай......н 16. А почему бы и нет, как говорится))))))
10:50:53 15-08-2025
Ну вот это здорово что канал открыт! Теперь газ в Славгород уж точно проведут!
11:03:02 15-08-2025
Ну ломанулись к нему, чё
11:46:12 15-08-2025
и эта связь, как обычно, будет односторонней.
11:47:25 15-08-2025
А с телеги и вотсапа съехал ?
11:51:52 15-08-2025
Поддался на агрессивное продвижение? Ну и зря.
Я вот жду 4 сентября:
"Компании «Ред Софт» и Passion Tech представили отечественный мессенджер «Молния». Мессенджер предназначен для замены иностранных сервисов и объединяет соцсети, короткие видео, трансляции, платежи и трансграничную торговлю...
По функционалу «Молния» сопоставима с мессенджером Max от VK, при этом в отличие от последнего, новое приложение использует шифрование по ГОСТ-2021....Идентификация пользователей основана на распознавании лиц и блокчейн‑сертификатах. Это исключает создание фейковых аккаунтов...
Запуск запланирован на 4 сентября 2025 года в VK Store и RuStore"
13:05:00 15-08-2025
у меня вчера дети - играют в роблокс и тут же голосом общаются по ватсап. хоба он забарахлил, они на 2 минуты прервались чота там поковыряли - и снова играть и болтать без помех. Я говорю, а чо вы сделали - "мы просто поставили Макс" и дальше делаем что нам интересно". Так вот и взрослые - вы подумайте, как в том анекдоте про такси - вам шашечки или ехать??!! Вот и думайте, выпендрёжники
14:29:13 15-08-2025
Гость (13:05:00 15-08-2025) у меня вчера дети - играют в роблокс и тут же голосом общают... Ну про детей понятно, им бы дальше играть. Но ваше одобрение сего поступка можно расценить как не контроль того чем они занимаются, непонимание того что устанавливать. Ну или что скорее всего придумать историю и прорекламировать продукт. А я делаю вывод вы не обижайтесь вы либо глупы либо в "интересе" продвижения мессенджера.
20:18:20 15-08-2025
Гость (14:29:13 15-08-2025) Ну про детей понятно, им бы дальше играть. Но ваше одобрение... вы подумайте, как в том анекдоте про такси - вам шашечки или ехать??!!
17:53:23 15-08-2025
Гость (13:05:00 15-08-2025) у меня вчера дети - играют в роблокс и тут же голосом общают...
Ждите, когда они деньги с вашей кредитки переведут. За игрухи заплатят.
14:09:31 15-08-2025
А всё-таки как правильно читать название национального мессенджера Мах (буква Х) на конце, но при этом странное название, или Макс, но тогда возникает вопрос к защите русского языка.