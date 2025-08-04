Виктор Томенко проведет прямую линию 14 августа

Жители Алтайского края смогут направить свои вопросы губернатору с 4 по 10 августа

04 августа 2025, 09:14, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в соцсетях 14 августа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Начинаю подготовку к новой прямой линии, которая состоится 14 августа в социальных сетях», – сказано в публикации.

Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. Также в работу профильным специалистам губернатор передаст то, что обсудить не успели. Помимо этого, обратная связь будет в социальных сетях.

Как пояснил глава региона, свои вопросы жители края могут направить с 4 по 10 августа с помощью бота в Telegram, а также в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".