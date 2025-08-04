НОВОСТИПолитика

Виктор Томенко проведет прямую линию 14 августа

Жители Алтайского края смогут направить свои вопросы губернатору с 4 по 10 августа

04 августа 2025, 09:14, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в соцсетях 14 августа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Начинаю подготовку к новой прямой линии, которая состоится 14 августа в социальных сетях», – сказано в публикации.

Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. Также в работу профильным специалистам губернатор передаст то, что обсудить не успели. Помимо этого, обратная связь будет в социальных сетях.

Как пояснил глава региона, свои вопросы жители края могут направить с 4 по 10 августа с помощью бота в Telegram, а также в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Комментарии

Avatar Picture
Гость

10:44:03 04-08-2025

И шо? Много нового узнаем? На примере "обещаю обещать" мы в курсе последние 25 лет.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:34 04-08-2025

Одни только училки-пенсионерки умиляться будут, да обсуждать до самого нового года!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:43 04-08-2025

Гость (11:37:34 04-08-2025) Одни только училки-пенсионерки умиляться будут, да обсуждать...
Не,моя не такая. Моя с пониманием действительности. А остальные, да, я согласен с Вами!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:40 04-08-2025

Там фильтр обращений такой установят...., шо можно будет не дождавшись вопросиков, отвечать без сомнений....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:47 04-08-2025

Дорожный вопрос (с кольцевой для большегрузов, ливневки, светофоры, и сами дороги), мусороперерабатывающий завод, бестолковые застройки и т.п. Это явно не прозвучит.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:14:27 04-08-2025

Вопросов нет!

  0 Нравится
Ответить
