Виктор Томенко проведет прямую линию 14 августа
Жители Алтайского края смогут направить свои вопросы губернатору с 4 по 10 августа
04 августа 2025, 09:14, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в соцсетях 14 августа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Начинаю подготовку к новой прямой линии, которая состоится 14 августа в социальных сетях», – сказано в публикации.
Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. Также в работу профильным специалистам губернатор передаст то, что обсудить не успели. Помимо этого, обратная связь будет в социальных сетях.
Как пояснил глава региона, свои вопросы жители края могут направить с 4 по 10 августа с помощью бота в Telegram, а также в комментариях с анонсом прямой линии на его личных страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
И шо? Много нового узнаем? На примере "обещаю обещать" мы в курсе последние 25 лет.
11:37:34 04-08-2025
Одни только училки-пенсионерки умиляться будут, да обсуждать до самого нового года!
11:44:43 04-08-2025
Гость (11:37:34 04-08-2025) Одни только училки-пенсионерки умиляться будут, да обсуждать...
Не,моя не такая. Моя с пониманием действительности. А остальные, да, я согласен с Вами!
11:40:40 04-08-2025
Там фильтр обращений такой установят...., шо можно будет не дождавшись вопросиков, отвечать без сомнений....
11:47:47 04-08-2025
Дорожный вопрос (с кольцевой для большегрузов, ливневки, светофоры, и сами дороги), мусороперерабатывающий завод, бестолковые застройки и т.п. Это явно не прозвучит.
23:14:27 04-08-2025
Вопросов нет!