Виртуальный помощник заработал в салонах МегаФона Алтайского края

Менеджеры салонов связи получили поддержку виртуального ассистента "Ежедневный герой", способного обучать, оценивать результаты и давать советы

16 июля 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGrqWTS

Виртуальный помощник / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky ("Кандинский"), предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Продавцы-консультанты салонов связи МегаФона и Yota* получили AI*-ассистента "Ежедневный герой". Этот сервис выступает в роли электронного коллеги, "живущего" в смартфоне. Помощник способен обучать, оценивать работу, общаться и давать подсказки. Для сотрудников, работающих в салоне без напарника, ассистент становится "вторым пилотом" – у него всегда можно спросить профессионального совета – и просто приятелем, с которым не скучно обсудить даже погоду.

Перед запуском ассистент прошел пилотное тестирование, после чего эволюционировал от простых ежедневных сводок продаж до полноценного дружелюбного коллеги – отсюда название "Ежедневный герой".

Усовершенствованную версию ассистента недавно внедрили более чем для трех тысяч сотрудников салонов МегаФона. Каждую смену "второй пилот" устраивает "пятиминутку", подытоживая прошлый день, отмечая сильные стороны и недочеты, а также определяя индивидуальные задачи на текущую смену.

Скоро в сервисе появится диалоговый тренажер для отработки отдельных навыков и сценариев продажи продуктов; после таких тренировок ассистент будет предоставлять рекомендации и обратную связь.

Цифровой помощник включает несколько модулей, которые развивают навыки, генерируют советы по работе с клиентами и поддерживают мотивацию. Благодаря такому подходу и интеграции сервиса с операционными системами компании удается сократить управленческие расходы, повысить эффективность салонов и улучшить клиентский опыт. Ассистент в реальном времени отслеживает KPI* и сразу предлагает подсказки и прогнозы на основе бизнес-данных.

Новый инструмент упростил и улучшил работу: сотрудники сами отслеживают прогресс выполнения планов, а руководители получают отчеты о вовлеченности, выполнении задач и обучении персонала.

"МегаФон продолжает следовать инновационным принципам, внедряя передовые технологии для поддержки сотрудников. Более половины персонала салонов связи – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, и зачастую это их первое место работы. Кроме того, новому поколению привычнее обучаться в цифровой среде, общаться в мессенджерах. Однако ключевая ценность для них – это команда", – отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

И добавил, что компания учла это и создала технологию, которая помогает персоналу, увеличивает выручку и улучшает качество обслуживания клиентов.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

Реклама