НОВОСТИПроисшествия

Владельца частных клиник в Бийске отправили в СИЗО

Он составлял фиктивные документы об оказании услуг

14 августа 2025, 16:15, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Основателя сети частных медицинских клиник в Бийске Павла Бузунова, который также является сыном депутата городской думы, перевели из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Ранее его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере – по версии следствия, он вместе с подчиненным фальсифицировал документы о медицинских услугах, чтобы незаконно получить более 1,2 млн рублей из средств ТФОМС, сообщает "Банкфакс".

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, 31 июля Центральный районный суд Барнаула ужесточил меру пресечения Бузунову, отправив его в СИЗО как минимум до 1 сентября.

Ранее он находился под домашним арестом. По данным источников, это решение могло быть связано с попытками бизнесмена влиять на ход следствия.

Уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году. По версии следствия, с 2019 по 2023 год Бузунов, будучи главным врачом клиники "Здоровое поколение", вместе с сотрудником составлял фиктивные документы об оказании медицинских услуг застрахованным гражданам. Эти документы затем направлялись в Территориальный фонд ОМС для получения выплат.

Его предполагаемый соучастник пока избежал избрания меры пресечения.

Людмила Авдюхина / Фото: кадр из видео amic.ru

Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина заявила, что "обвинение в мошенничестве — ужасное"

В суде в своем последнем слове она также подчеркнула, что ее не любили за честность
НОВОСТИОбщество

Бийск суд

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:26:59 14-08-2025

Беспредельщики! Но страшнее "патронаж" родительский ! повожающий к подобным преступлениям, вероятнее превышая полномочия депутатские!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:54 14-08-2025

Где-то уже я такую историю слышал. Про папу и его сына ))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:03 14-08-2025

Рисковый парень, про "Добрый доктор" наверное и не слышал даже, в своём великом наукограде сидючи.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:14 14-08-2025

У нас тоже сын одного уважаемого человека так делал. И сумму там была более 100 млн. И приговор интересный. Ни до, ни после не слышал чтоб кому-то дали 7 лет условно

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

19:47:03 14-08-2025

Конечно сравниваю с СССР, доктора предлагали идти на больничный (на производстве надо быть здоровым).. Воровать бюджетные деньги в принципе не возможно (безналичные нельзя было переводить в наличные).

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров