Владельца частных клиник в Бийске отправили в СИЗО

Он составлял фиктивные документы об оказании услуг

14 августа 2025, 16:15, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Основателя сети частных медицинских клиник в Бийске Павла Бузунова, который также является сыном депутата городской думы, перевели из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Ранее его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере – по версии следствия, он вместе с подчиненным фальсифицировал документы о медицинских услугах, чтобы незаконно получить более 1,2 млн рублей из средств ТФОМС, сообщает "Банкфакс".

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, 31 июля Центральный районный суд Барнаула ужесточил меру пресечения Бузунову, отправив его в СИЗО как минимум до 1 сентября.

Ранее он находился под домашним арестом. По данным источников, это решение могло быть связано с попытками бизнесмена влиять на ход следствия.

Уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году. По версии следствия, с 2019 по 2023 год Бузунов, будучи главным врачом клиники "Здоровое поколение", вместе с сотрудником составлял фиктивные документы об оказании медицинских услуг застрахованным гражданам. Эти документы затем направлялись в Территориальный фонд ОМС для получения выплат.

Его предполагаемый соучастник пока избежал избрания меры пресечения.