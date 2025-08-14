Владельца частных клиник в Бийске отправили в СИЗО
Он составлял фиктивные документы об оказании услуг
14 августа 2025, 16:15, ИА Амител
Основателя сети частных медицинских клиник в Бийске Павла Бузунова, который также является сыном депутата городской думы, перевели из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Ранее его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере – по версии следствия, он вместе с подчиненным фальсифицировал документы о медицинских услугах, чтобы незаконно получить более 1,2 млн рублей из средств ТФОМС, сообщает "Банкфакс".
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края, 31 июля Центральный районный суд Барнаула ужесточил меру пресечения Бузунову, отправив его в СИЗО как минимум до 1 сентября.
Ранее он находился под домашним арестом. По данным источников, это решение могло быть связано с попытками бизнесмена влиять на ход следствия.
Уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году. По версии следствия, с 2019 по 2023 год Бузунов, будучи главным врачом клиники "Здоровое поколение", вместе с сотрудником составлял фиктивные документы об оказании медицинских услуг застрахованным гражданам. Эти документы затем направлялись в Территориальный фонд ОМС для получения выплат.
Его предполагаемый соучастник пока избежал избрания меры пресечения.
16:26:59 14-08-2025
Беспредельщики! Но страшнее "патронаж" родительский ! повожающий к подобным преступлениям, вероятнее превышая полномочия депутатские!
16:33:54 14-08-2025
Где-то уже я такую историю слышал. Про папу и его сына ))
16:34:03 14-08-2025
Рисковый парень, про "Добрый доктор" наверное и не слышал даже, в своём великом наукограде сидючи.
16:57:14 14-08-2025
У нас тоже сын одного уважаемого человека так делал. И сумму там была более 100 млн. И приговор интересный. Ни до, ни после не слышал чтоб кому-то дали 7 лет условно
19:47:03 14-08-2025
Конечно сравниваю с СССР, доктора предлагали идти на больничный (на производстве надо быть здоровым).. Воровать бюджетные деньги в принципе не возможно (безналичные нельзя было переводить в наличные).