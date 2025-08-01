Владельцев земельных участков обязали уничтожать борщевик

Путин подписал закон о борьбе с опасными инвазивными растениями

01 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Борщевик / Фото: Unsplash.com

Президент Владимир Путин утвердил закон, который обязывает владельцев земельных участков самостоятельно бороться с борщевиком и другими опасными чужеродными растениями. Об этом сообщает "КП".

Законопроект приняли для ограничения распространения в России опасных инвазивных растений. К ним относятся любые чужеродные растения, способные навредить экологии, экосистемам, биологическому разнообразию, экономике и здоровью людей. К таким относится и борщевик Сосновского.

Согласно закону, владельцы земельных участков и те, кто использует территорию на основании публичного сервитута, обязаны выявлять и удалять подобные растения с территории.