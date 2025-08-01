НОВОСТИЭкология

Владельцев земельных участков обязали уничтожать борщевик

Путин подписал закон о борьбе с опасными инвазивными растениями

01 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Борщевик / Фото: Unsplash.com
Президент Владимир Путин утвердил закон, который обязывает владельцев земельных участков самостоятельно бороться с борщевиком и другими опасными чужеродными растениями. Об этом сообщает "КП"

Законопроект приняли для ограничения распространения в России опасных инвазивных растений. К ним относятся любые чужеродные растения, способные навредить экологии, экосистемам, биологическому разнообразию, экономике и здоровью людей. К таким относится и борщевик Сосновского.

Согласно закону, владельцы земельных участков и те, кто использует территорию на основании публичного сервитута, обязаны выявлять и удалять подобные растения с территории.

Комментарии 29

Avatar Picture
Кхм...

08:22:35 01-08-2025

"...самостоятельно бороться с борщевиком и другими..."

Сами, сами!.. Всё - сами!😁
Ну, ладно: у себя на участке я этот сорняк выдерну. А как быть с "государственными" землями, где не только борщевик, там целые джунгли всякой пакости? Ведь семена оттуда по всей округе разлетаются...

Avatar Picture
Гость

08:36:41 01-08-2025

Кладбища? На некоторых нечасто бывают, там заросли

Avatar Picture
Гость

08:36:54 01-08-2025

Замечательная логика у государевых мужей. Из-за того, что какому-то чудаку захотелось поэкспериментировать и написать десяток диссертаций, люди, к этому не имеющие касательства, стали виновными. А "экспериментаторов" даже не пожурили...

Avatar Picture
ВВП

12:21:55 01-08-2025

Гость (08:36:54 01-08-2025) Замечательная логика у государевых мужей. Из-за того, что ка... Напомните народу, что это было в 30-е годы, давно все умерли. Предлагаете выкопать и заставить бороться с борщевиком))

Avatar Picture
гость

15:35:59 01-08-2025

ВВП (12:21:55 01-08-2025) Напомните народу, что это было в 30-е годы, давно все умерли... нет, предлагаем борьбу с этим злом переложить на государственные организации, а не на частных лиц.

Avatar Picture
Гость

08:39:48 01-08-2025

Как с ним бороться, все граждане знают? А то ведь могут быть травмы несовместимые с жизнью...

Avatar Picture
Musik

09:09:48 01-08-2025

Гость (08:39:48 01-08-2025) Как с ним бороться, все граждане знают? А то ведь могут быть... в борщ?

Avatar Picture
Кхм...

09:58:03 01-08-2025

Musik (09:09:48 01-08-2025) в борщ?... Ага. В салат. Потом будет "девять дней", "сорок дней" - лапшички куриной наедимся...
😁

Avatar Picture
Гость

10:27:48 01-08-2025

Кхм... (09:58:03 01-08-2025) Ага. В салат. Потом будет "девять дней", "сорок дней" - лапш... Борщевик потому и борщевик, что его добавляли в борщ. Но сибирский. С борщевиком сосновского это чревато. Гугл в помощь неверующим.

Avatar Picture
Элен без ребят

13:10:43 01-08-2025

Гость (10:27:48 01-08-2025) Борщевик потому и борщевик, что его добавляли в борщ. Но сиб... вы Задорнова пересмотрели

Avatar Picture
Гость

09:33:37 02-08-2025

Элен без ребят (13:10:43 01-08-2025) вы Задорнова пересмотрели... гуг в помощь, болезная. Запрос - борщевик сибирский.

Avatar Picture
Гость

17:02:31 01-08-2025

Кхм... (09:58:03 01-08-2025) Ага. В салат. Потом будет "девять дней", "сорок дней" - лапш... Про три стопки забыл.

Avatar Picture
Гость

08:54:34 01-08-2025

чужеродными растениями - на земле все растения родные...

Avatar Picture
Гость

09:12:20 01-08-2025

борцуны пусть хоть бы людям объяснят, что его голыми руками трогать нельзя.
а вообще за эту прости оссспади культурку, нужно сказать пламенное спасибо усатому упырю, которого здесь так любят славить.

Avatar Picture
Гость

14:31:33 01-08-2025

Гость (09:12:20 01-08-2025) борцуны пусть хоть бы людям объяснят, что его голыми руками ... а ведь наркоманы найдут способ его проварить и выделить... И ведь весь этот борщевик полиция не выдерет - невозможно он везде

Avatar Picture
Гость

09:15:22 01-08-2025

Именно государство заразило страну борщевиком.
Поэтому при обнаружении борщевика на участке гражданин через госуслуги должен подавать заявление, специальная бригада приехать и уничтожить сорняки, а гражданину выдать премию 1000р за один куст в качестве компенсации возникших неудобств. Вот так справедливо.

Avatar Picture
Гость

09:31:36 01-08-2025

Гость (09:15:22 01-08-2025) Именно государство заразило страну борщевиком.Поэтому пр... хруща эксгумировать, оживить и сулить честным народным судом!

Avatar Picture
ДМВ

11:31:49 01-08-2025

Гость (09:15:22 01-08-2025) Именно государство заразило страну борщевиком.Поэтому пр... Таким образом культивировать его будет выгоднее всех огородных растений.

Avatar Picture
Гость

09:22:27 01-08-2025

Самое страшное инвазивное растение - это американский клен. Он вытесняет все местные деревья, даже в ленточном бору. Но вырубать его не разрешают, а надо бы поощрять.

Avatar Picture
Кхм...

10:00:37 01-08-2025

Гость (09:22:27 01-08-2025) Самое страшное инвазивное растение - это американский клен. ... Если его запретить, в крае лесополос не останется. И начнутся такие пыльные бури - Барнаул землёй со степей завалит.

Avatar Picture
Гость

09:52:16 01-08-2025

Я вам больше скажу, до 2001 на территории страны не было "ЕдРа".
Она появилась только 1 декабря 2001 года и то в форме объединения.
И за два десятка лет вытеснило всех.

Avatar Picture
Гость

14:29:11 01-08-2025

Гость (09:52:16 01-08-2025) Я вам больше скажу, до 2001 на территории страны не было "Ед... оно как борщевик? на это намек?

Avatar Picture
Гость

10:35:43 01-08-2025

вот и правильно, давно пора, а то разведут сранину на участке, а потом семена и корни расползаются везде. а зимой торчат из-под снега будылыги пожароопасные

Avatar Picture
Гость

10:45:09 01-08-2025

Борщевик Сосновского от борщевика Сибирского все отличают? а проверяющие?
Борщевик Сибирский не опасен и даже полезен.

Avatar Picture
Кхм...

11:33:52 01-08-2025

Гость (10:45:09 01-08-2025) Борщевик Сосновского от борщевика Сибирского все отличают? а... В пищу можно употреблять только молодые побеги сибирского борщевика. До появления соцветий. А так - тоже отрава, чуть меньше, чем борщевик Сосновского.

Во время голода его побеги, конечно, ели. Деваться было некуда. Тем более, что он начинает появляться ранней весной - первая зелень.

Avatar Picture
Гость

11:43:57 01-08-2025

Все кладбища заразсли борщевиком. Уже не первый год призжаем и вокруг могил родственников уничтожаем уту гадость. Но не у всех есть такая возможность и соседние магилы сплошь заросшие борщевиком стоят. Потом семена опять по всему кладбищу. Кладбища находятся в муниципальной собственности земельные участки или оперативном управлении. Прокуратура не шевелится и не выносит представления местным чиновникам, которые должны организовывать очистку кладбищ от борщевика.

Avatar Picture
Отлично

13:35:49 01-08-2025

Закон есть, как это всё будет реализовываться - вот в чем вопрос.. По земельным участкам будет ходить ответ.лицо и проверять, у кого борщевик и .т.д, и тем - штраф?

Avatar Picture
Гость

13:52:12 01-08-2025

Отлично (13:35:49 01-08-2025) Закон есть, как это всё будет реализовываться - вот в чем во... Думаю, что никому на земельных участках и вокруг них не нужно такое соседство. Поэтому и отв.лица не особо и нужны для борьбы с борщевиком.

Avatar Picture
Гость

20:37:59 01-08-2025

У нас каждый второй Мичурин, а каждый третий Яковлев. ...любые чужеродные растения, способные навредить экологии, экосистемам, биологическому разнообразию, экономике и здоровью людей... Это же сколько учиться надо!

