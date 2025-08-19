Американский лидер проинформировал российского коллегу об успешных переговорах с Владимиром Зеленским

19 августа 2025, 08:05, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президенты РФ и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – поговорили по телефону 19 августа. Глава Белого дома рассказал российскому коллеге об итогах переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Основные заявления помощника президента РФ:

характер беседы был "откровенный и весьма конструктивный";

разговор длился около 40 минут;

Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российской и украинской делегациями;

президенты обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на саммитах;

лидеры США и РФ условились продолжать контакты по украинскому и другим вопросам;

Путин поблагодарил Трампа за гостеприимство при встрече на Аляске.

Напомним, 18 августа Трамп провел переговоры с президентом Украины и лидерами европейских стран. Их открытая часть длилась менее получаса.

Основной темой диалога глав государств стало урегулирование конфликта на Украине. Со слов Трампа, оценить сроки достижения мира пока невозможно. Зеленский же допустил проведение выборов в своей стране, однако не ответил на вопрос, готов ли уступить территории в рамках разрешения кризиса. С главными заявлениями глав США и Украины можно ознакомиться здесь.