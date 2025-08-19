Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Основные тезисы
Американский лидер проинформировал российского коллегу об успешных переговорах с Владимиром Зеленским
19 августа 2025, 08:05, ИА Амител
Президенты РФ и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – поговорили по телефону 19 августа. Глава Белого дома рассказал российскому коллеге об итогах переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.
Основные заявления помощника президента РФ:
- характер беседы был "откровенный и весьма конструктивный";
- разговор длился около 40 минут;
- Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между российской и украинской делегациями;
- президенты обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на саммитах;
- лидеры США и РФ условились продолжать контакты по украинскому и другим вопросам;
- Путин поблагодарил Трампа за гостеприимство при встрече на Аляске.
Напомним, 18 августа Трамп провел переговоры с президентом Украины и лидерами европейских стран. Их открытая часть длилась менее получаса.
Основной темой диалога глав государств стало урегулирование конфликта на Украине. Со слов Трампа, оценить сроки достижения мира пока невозможно. Зеленский же допустил проведение выборов в своей стране, однако не ответил на вопрос, готов ли уступить территории в рамках разрешения кризиса. С главными заявлениями глав США и Украины можно ознакомиться здесь.
08:15:07 19-08-2025
Ждемс...............
Нагнут Зелю или нет.
Надо заканчивать, а прекращать боевые действия, даже Дони признал, что это стрём.
А ге@ропейцам только бы напичкать оружием хохляндию. Даже фина с собой притащили и дали высказаться, как они на себе всё почувствовали в 44-м году. Вот всё-таки "редиски".
Хочется верить, что всё прекратится в ближайшем будущем, парни очень устали, да все уже устали...
08:31:59 19-08-2025
Гость (08:15:07 19-08-2025) Ждемс...............Нагнут Зелю или нет.Надо заканчи... да все уже устали --- в Европе никто не устал, они все рвутся в бой. Даже на Украине большинство за войну, правда с условием что за них будут воевать Европа, а еще лучше США. Сами уже не хотят, с ТЦК дерутся
08:16:40 19-08-2025
Зеленский же допустил проведение выборов в своей стране, однако не ответил на вопрос, готов ли он уступить ---- ну логично, поэтому и сроки Трамп не может определить, сначала выборы, потом Зеленский или кто-то другой станут легитимными, а потом заключение договора уже с легитимным. То есть примерно к следующей осени. Там выборы в конгресс и будет подарок в виде заключенного мира. Что будет по территориям к следующей осени будет видно. Может вообще проблема снимется
09:28:31 19-08-2025
Гость (08:16:40 19-08-2025) Зеленский же допустил проведение выборов в своей стране, одн... Что будет с солдатами и с мирным населением ?
10:49:21 19-08-2025
Гость (09:28:31 19-08-2025) Что будет с солдатами и с мирным населением ?... Они проголосуют. Вопрос только за войну или за мир
09:40:36 19-08-2025
Очень хочется Трампу нобелевскую премию мира получить, миротворец блин, а ведь именно с джевелинов отправленных им на украину началось массовое снабжение ВСУ западной военной техникой.
10:52:22 19-08-2025
ППШариков (09:40:36 19-08-2025) Очень хочется Трампу нобелевскую премию мира получить, мирот... премию мира --- пока единственный человек в истории человечества, который разбомбил ядерные объекты. Еще никто не додумался заключать мир разбомбив ядерные объекты
10:57:26 19-08-2025
С 2014 года смотрели как сосед вооружается - и ничего не делали.
Кто там говорил, что нет альтернативы "Минску"?
Альтернатива всегда была - ФАБ-3000 и "Искандеры".