Центральной темой для обсуждения на переговорах в США было урегулирование украинского кризиса

19 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТАСС / Zuma

18 августа президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Главной темой диалога глав государств стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп заверил, что оценить сроки достижения мира пока невозможно. Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов в своей стране, но не ответил на вопрос, готов ли уступить территории в рамках разрешения кризиса. Главные тезисы американского и украинского лидеров приводит "Коммерсантъ".

Заявления Дональда Трампа

Об урегулировании украинского кризиса

Трехсторонний саммит может состояться при удачных итогах сегодняшних переговоров.

Завершения конфликта на Украине хочет весь мир, однако оценить сроки пока невозможно.

Сегодня сделка либо будет, либо нет. Если нет, то прекращается поддержка Украины.

Война на Украине оказалась самой сложной для урегулирования.

О присутствии европейских войск на Украине может быть объявлено после встречи с лидерами стран Евросоюза.

Урегулирование украинского кризиса должно быть устойчивым.

Мирной договоренности по Украине можно достигнуть и во время боевых действий.

О вступлении Украины в НАТО

Обсуждать вступление Украины в НАТО мы не будем, но дадим ей очень хорошие гарантии безопасности.

Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла еще задолго до заявлений Владимира Путина.

НАТО будет платить за американское вооружение для Украины.

О переговорах с Владимиром Путиным

Приехать на Аляску со стороны Путина было чудесно.

Президент РФ хочет прекращения конфликта.

Был достигнут "хороший прогресс" на встрече с Путиным.

После переговоров Путин ждет моего звонка.

Заявления Владимира Зеленского