НОВОСТИПолитика

Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме 18 августа

Центральной темой для обсуждения на переговорах в США было урегулирование украинского кризиса

19 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТАСС / Zuma
Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТАСС / Zuma

18 августа президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Главной темой диалога глав государств стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп заверил, что оценить сроки достижения мира пока невозможно. Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов в своей стране, но не ответил на вопрос, готов ли уступить территории в рамках разрешения кризиса. Главные тезисы американского и украинского лидеров приводит "Коммерсантъ".

Заявления Дональда Трампа

Об урегулировании украинского кризиса

  • Трехсторонний саммит может состояться при удачных итогах сегодняшних переговоров.
  • Завершения конфликта на Украине хочет весь мир, однако оценить сроки пока невозможно.
  • Сегодня сделка либо будет, либо нет. Если нет, то прекращается поддержка Украины.
  • Война на Украине оказалась самой сложной для урегулирования.
  • О присутствии европейских войск на Украине может быть объявлено после встречи с лидерами стран Евросоюза.
  • Урегулирование украинского кризиса должно быть устойчивым.
  • Мирной договоренности по Украине можно достигнуть и во время боевых действий.

О вступлении Украины в НАТО

  • Обсуждать вступление Украины в НАТО мы не будем, но дадим ей очень хорошие гарантии безопасности.
  • Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла еще задолго до заявлений Владимира Путина.
  • НАТО будет платить за американское вооружение для Украины.

О переговорах с Владимиром Путиным

  • Приехать на Аляску со стороны Путина было чудесно.
  • Президент РФ хочет прекращения конфликта.
  • Был достигнут "хороший прогресс" на встрече с Путиным.
  • После переговоров Путин ждет моего звонка.

Заявления Владимира Зеленского

  • Открыт к проведению выборов, но для этого нужно прекратить огонь.
  • Чтобы остановить войну, нужна поддержка партнеров.
  • Киеву нужны еще системы Patriot.
  • Закупка оружия у США станет частью гарантий безопасности для Украины.
  • Не ответил на вопрос, готов ли он на территориальные уступки.
Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

СМИ: Путин и Трамп предварительно договорились о воздушном перемирии на Украине

О соглашении по прекращению огня в воздухе узнал корреспондент Economist
НОВОСТИПолитика
США Политика украина Мир Дональд Трамп

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

07:54:18 19-08-2025

Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме 18 августа//// Почему встреча на Аляске это саммит, а встреча в Вашингтоне это просто встреча?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:20 19-08-2025

Гость (07:54:18 19-08-2025) Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом дом... Потому что на саммите был президент Великой страны, а на встрече жадный до денег, нелегитимный наркозависимый недоумок.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:13 19-08-2025

Гость (08:10:20 19-08-2025) Потому что на саммите был президент Великой страны, а на вст... Это президента Франции так называешь, который там тоже был?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:07 19-08-2025

Гость (08:18:13 19-08-2025) Это президента Франции так называешь, который там тоже был?... да мальчика легкого поведения вроде избрал народ Франции. Он легитимный

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кто-же-я-такой?

08:14:38 19-08-2025

Гость (07:54:18 19-08-2025) Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом дом... Потому что "саммит — встреча и переговоры на высшем уровне."

Делайте выводы...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:18:50 19-08-2025

Кто-же-я-такой? (08:14:38 19-08-2025) Потому что "саммит — встреча и переговоры на высшем уровне."... Так слово "встреча" фигурирует только в Российских СМИ, делайте вывод)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:20:27 19-08-2025

Кто-же-я-такой? (08:14:38 19-08-2025) Потому что "саммит — встреча и переговоры на высшем уровне."... Трамп, Макрон не?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:09 19-08-2025

Если нет, то прекращается поддержка Украины --- какое хорошее заявление. Может наши непрваильно перевели

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:32 19-08-2025

Гость (08:23:09 19-08-2025) Если нет, то прекращается поддержка Украины --- какое хороше... да радуйся ты, пусть поддерживают. Значит дольше будет война, наши еще больше будут бомбить эту недострану. Испытывать оружие в боевых условиях. Путин давал много шансов , в том числе по минским соглашениям. Зе сидел там рожи корчил, когда Путин минские соглашения предлагал соблюдать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:19 19-08-2025

Открыт к проведению выборов, но для этого нужно прекратить огонь --- у нас проводились в прошлом году, он огонь не прекращал. Может дистанционно организовать, победит, станет легитимным, с ним можно будет подписывать. Наверное подозревает, что не победит, а если подтасует, США майдан организуют, они умеют

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:47 19-08-2025

Гость (08:28:19 19-08-2025) Открыт к
проведению выборов, но для этого нужно прекратить о... Теперь всё понятно.
С Терешковой тока не понятно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:34 19-08-2025

зачем ты бросил КВН, для кого, для чего....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:34:42 19-08-2025

Трампу по сути без разницы, где пройдет условная граница между Россией и НАТО, плюс минус тысяча верст для безопасности штатов рояля не играет, это проблема европы и украины. Поэтому Трамп готов на передачу части крайны под юрисдикцию России и при этом продавая оружие переложить все затраты на европу.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:28 19-08-2025

ППШариков (09:34:42 19-08-2025) Трампу по сути без разницы, где пройдет условная граница меж... Трампу по сути без разницы --- ему без разницы, но не все он там решает. Иначе давно бы уже решил. Ему есть разница, что после его решений с его поддержкой будет. Уже с Маском поругался

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров