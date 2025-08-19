Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме 18 августа
Центральной темой для обсуждения на переговорах в США было урегулирование украинского кризиса
19 августа 2025, 07:30, ИА Амител
Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТАСС / Zuma
18 августа президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Главной темой диалога глав государств стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп заверил, что оценить сроки достижения мира пока невозможно. Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов в своей стране, но не ответил на вопрос, готов ли уступить территории в рамках разрешения кризиса. Главные тезисы американского и украинского лидеров приводит "Коммерсантъ".
Заявления Дональда Трампа
Об урегулировании украинского кризиса
- Трехсторонний саммит может состояться при удачных итогах сегодняшних переговоров.
- Завершения конфликта на Украине хочет весь мир, однако оценить сроки пока невозможно.
- Сегодня сделка либо будет, либо нет. Если нет, то прекращается поддержка Украины.
- Война на Украине оказалась самой сложной для урегулирования.
- О присутствии европейских войск на Украине может быть объявлено после встречи с лидерами стран Евросоюза.
- Урегулирование украинского кризиса должно быть устойчивым.
- Мирной договоренности по Украине можно достигнуть и во время боевых действий.
О вступлении Украины в НАТО
- Обсуждать вступление Украины в НАТО мы не будем, но дадим ей очень хорошие гарантии безопасности.
- Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла еще задолго до заявлений Владимира Путина.
- НАТО будет платить за американское вооружение для Украины.
О переговорах с Владимиром Путиным
- Приехать на Аляску со стороны Путина было чудесно.
- Президент РФ хочет прекращения конфликта.
- Был достигнут "хороший прогресс" на встрече с Путиным.
- После переговоров Путин ждет моего звонка.
Заявления Владимира Зеленского
- Открыт к проведению выборов, но для этого нужно прекратить огонь.
- Чтобы остановить войну, нужна поддержка партнеров.
- Киеву нужны еще системы Patriot.
- Закупка оружия у США станет частью гарантий безопасности для Украины.
- Не ответил на вопрос, готов ли он на территориальные уступки.
07:54:18 19-08-2025
Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме 18 августа//// Почему встреча на Аляске это саммит, а встреча в Вашингтоне это просто встреча?
08:10:20 19-08-2025
Гость (07:54:18 19-08-2025) Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом дом... Потому что на саммите был президент Великой страны, а на встрече жадный до денег, нелегитимный наркозависимый недоумок.
08:18:13 19-08-2025
Гость (08:10:20 19-08-2025) Потому что на саммите был президент Великой страны, а на вст... Это президента Франции так называешь, который там тоже был?
08:31:07 19-08-2025
Гость (08:18:13 19-08-2025) Это президента Франции так называешь, который там тоже был?... да мальчика легкого поведения вроде избрал народ Франции. Он легитимный
08:14:38 19-08-2025
Гость (07:54:18 19-08-2025) Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом дом... Потому что "саммит — встреча и переговоры на высшем уровне."
Делайте выводы...
08:18:50 19-08-2025
Кто-же-я-такой? (08:14:38 19-08-2025) Потому что "саммит — встреча и переговоры на высшем уровне."... Так слово "встреча" фигурирует только в Российских СМИ, делайте вывод)
08:20:27 19-08-2025
Кто-же-я-такой? (08:14:38 19-08-2025) Потому что "саммит — встреча и переговоры на высшем уровне."... Трамп, Макрон не?
08:23:09 19-08-2025
Если нет, то прекращается поддержка Украины --- какое хорошее заявление. Может наши непрваильно перевели
08:43:32 19-08-2025
Гость (08:23:09 19-08-2025) Если нет, то прекращается поддержка Украины --- какое хороше... да радуйся ты, пусть поддерживают. Значит дольше будет война, наши еще больше будут бомбить эту недострану. Испытывать оружие в боевых условиях. Путин давал много шансов , в том числе по минским соглашениям. Зе сидел там рожи корчил, когда Путин минские соглашения предлагал соблюдать.
08:28:19 19-08-2025
Открыт к проведению выборов, но для этого нужно прекратить огонь --- у нас проводились в прошлом году, он огонь не прекращал. Может дистанционно организовать, победит, станет легитимным, с ним можно будет подписывать. Наверное подозревает, что не победит, а если подтасует, США майдан организуют, они умеют
09:40:47 19-08-2025
Гость (08:28:19 19-08-2025) Открыт к
проведению выборов, но для этого нужно прекратить о... Теперь всё понятно.
С Терешковой тока не понятно
08:36:34 19-08-2025
зачем ты бросил КВН, для кого, для чего....
09:34:42 19-08-2025
Трампу по сути без разницы, где пройдет условная граница между Россией и НАТО, плюс минус тысяча верст для безопасности штатов рояля не играет, это проблема европы и украины. Поэтому Трамп готов на передачу части крайны под юрисдикцию России и при этом продавая оружие переложить все затраты на европу.
10:58:28 19-08-2025
ППШариков (09:34:42 19-08-2025) Трампу по сути без разницы, где пройдет условная граница меж... Трампу по сути без разницы --- ему без разницы, но не все он там решает. Иначе давно бы уже решил. Ему есть разница, что после его решений с его поддержкой будет. Уже с Маском поругался