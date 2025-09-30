Российский лидер поздравил всех с праздником

30 сентября 2025, 12:55, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам в День воссоединения с новыми регионами: Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил граждан с праздником и напомнил, как три года назад миллионы соотечественников определили свое будущее на референдуме.

«Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», – отметил глава государства.

Вместе с этим Владимир Путин упомянул, что сейчас в освобожденных городах и поселках много насущных проблем, которые решаются благодаря всем регионам России, а также весомой федеральной поддержке.

«С 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи различных объектов в Донбассе и Новороссии. Это жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и передовые молодежные центры. Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог», – сказал российский лидер.

Отдельно глава государства обратился к военнослужащим. Он поблагодарил их за верность Родине и отвагу:

«В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы. Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир», – сказал президент России.

В заключение Владимир Путин отметил важность единства россиян: «Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь».