Владимир Путин обратился к россиянам в День воссоединения с новыми регионами
Российский лидер поздравил всех с праздником
30 сентября 2025, 12:55, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам в День воссоединения с новыми регионами: Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Российский лидер поздравил граждан с праздником и напомнил, как три года назад миллионы соотечественников определили свое будущее на референдуме.
«Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», – отметил глава государства.
Вместе с этим Владимир Путин упомянул, что сейчас в освобожденных городах и поселках много насущных проблем, которые решаются благодаря всем регионам России, а также весомой федеральной поддержке.
«С 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи различных объектов в Донбассе и Новороссии. Это жилые дома и школы, современные медицинские учреждения, спортивные комплексы и передовые молодежные центры. Обновляются энергетика, связь, ЖКХ, транспортная система. Уже проложено и модернизировано 460 километров инженерных сетей, 6350 километров автодорог», – сказал российский лидер.
Отдельно глава государства обратился к военнослужащим. Он поблагодарил их за верность Родине и отвагу:
«В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы. Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир», – сказал президент России.
В заключение Владимир Путин отметил важность единства россиян: «Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь».
13:01:17 30-09-2025
Если бы мы не в соеденились, то газ был бы в 2024 году, а так обещают к 2030 году, да еще вилами по воде написано. Тут не шило на мыло, как говорится.
13:52:37 30-09-2025
Гость (13:01:17 30-09-2025) Если бы мы не в соеденились, то газ был бы в 2024 году, а та... В обращении сказано: "Да, ещё предстоит большая работа. Но все поставленные задачи мы, безусловно, решим. Обеспечим необходимые условия, чтобы раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии."
Поэтому не паникуй.
13:26:32 30-09-2025
На хрен они нам нужны то были
13:42:28 30-09-2025
А нам можно читать комменарии к этому рассказу?
13:50:51 30-09-2025
Гость (13:42:28 30-09-2025) А нам можно читать комменарии к этому рассказу?... Можно, цензуру прошли.
14:01:49 30-09-2025
Зачем нам этот Денеэр , Крым. У нас своего добра хватает . И так рабочих мест нет. Если эти беженцы к нам приедут мы вообще негде не устроимся, пусть седят у себя. Мы же к хахлам не едем
14:10:53 30-09-2025
Анна (14:01:49 30-09-2025) Зачем нам этот Денеэр , Крым. У нас своего добра хватает . И... Ну нам то беспокоиться не о чем, на Алтай то они вряд ли поедут. В Крыму и Денеэр уровень жизни явно повыше (ну как минимум был до войны)
14:54:47 30-09-2025
Война скоро закончится. Мир приходит к форме отношений когда воевать менее выгодно чем дружить и обмениваться товарами технологиями продуктами. И это понятно даже самым тупым англосаксам. Поэтому к зиме - весне все боевые действия практически сойдут на нет. Западный мир начал глобальную перестройку как СССР в свое время. Их сейчас уже экономически начинает трясти с гиперинфляцией. Им не до войны будет
15:20:38 30-09-2025
майор (14:54:47 30-09-2025) Война скоро закончится. Мир приходит к форме отношений когда...
Товарищ майор, а англосаксы как раз ни с кем не воюют и специальных операция не объявляли. И гиперинфляция сейчас не на западе
14:56:58 30-09-2025
А эти новые регионы сейчас с нами в одной комнате?
16:52:10 30-09-2025
Гость (15:20:38 30-09-2025) Товарищ майор, а англосаксы как раз ни с кем не воюют и ... англосаксы друг воюют чужими руками уже 1500 лет. Их мир таков: они господа и жрут отобранный у остальных хлеб и за людей их никогда не считали. Сегодня мы их перевоспитываем и перевоспитывает действительность. Грабить уже некого. Мир ограблен бос гол и очень зол на них. И им остается только идти и работать кайлом добывая свой хлеб трудом
Мир становится другим. По окончании всех конфликтов ведущие страны издадут декрет о мире. Каждый человек на планете имеет право жить под мирным небом и это ему гарантируется и декрет о хлебе и питьевой воде. Каждый голодающий на планете имеет право на хлеб и воду и это тоже будет гарантироваться
18:51:59 30-09-2025
Что спорить? Либо новые регионы в составе РФ, либо хотят воевать с Россией. Сегодня других вариантов нет. Во всяком случае, достаточно много людей из этих регионов хотели стать гражданами нашей страны. Так что с праздником!
23:38:15 30-09-2025
Вся ЦИПСОта повылезала?