Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая 2026 года

12 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене акцизов на дизельное топливо, смешанное с авиационным керосином. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, действие меры распространяется на топливо, произведенное как на нефтеперерабатывающих заводах, так и за их пределами. Мораторий на акцизы вводится с 1 октября 2025 года и будет действовать до 1 мая 2026 года.

Кроме того, президент постановил ввести мораторий на обнуление топливного демпфера. Расчет компенсаций нефтяным компаниям будет осуществляться без учета отклонений оптовых цен на дизель и бензин АИ-92 от установленных предельных значений, сообщает РБК.

Ранее российские власти ограничили экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года в связи с ростом биржевых цен и локальными сбоями поставок. Как уточнили в Минэнерго, ведомство продолжает мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов и взаимодействует с регионами для стабилизации цен, передает Business-Gazeta.ru.