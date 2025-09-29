Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года

Осенний призыв этого года будет несколько меньше весеннего

29 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, который пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года, сообщает РБК. Согласно документу, в армию планируется призвать 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Осенний призыв этого года будет несколько меньше весеннего, когда было призвано 160 тысяч человек – рекордный показатель с осени 2011 года. В прошлогодний осенний призыв на службу поступили 133 тысячи граждан.

Документ также предусматривает увольнение военнослужащих, срок службы которых истекает в установленный период. Указ сохраняет традиционные сроки проведения призывной кампании, однако уже со следующего года система может претерпеть изменения.

В настоящее время Государственная Дума рассматривает законопроект о переходе на круглогодичный призыв, который уже прошел первое чтение. Согласно предложенным поправкам, призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря вместо текущей системы с двумя призывными кампаниями в год.

Авторы инициативы, включая главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова, считают, что это позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и упростить сопутствующие процедуры для призывников.