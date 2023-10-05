Владимир Путин заявил о росте реальных доходов населения

Он также отметил, что возросли и расходы государства на оборону

05 октября 2023, 21:49, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на выступлении дискуссионного клуба "Валдай" заявил о росте реальных доходов населения в России.

В своем выступлении Путин сказал, что реальные доходы выросли на 12%.

Он также добавил, что в России вдвое выросли расходы на оборону, которые сейчас составляют 6% ВВП. При этом все ранее заявленные обязательства сохраняются.

Профицит бюджета, по словам Путина, составляет 660 миллиардов рублей.