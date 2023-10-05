Владимир Путин заявил о росте реальных доходов населения
Он также отметил, что возросли и расходы государства на оборону
05 октября 2023, 21:49, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на выступлении дискуссионного клуба "Валдай" заявил о росте реальных доходов населения в России.
В своем выступлении Путин сказал, что реальные доходы выросли на 12%.
Он также добавил, что в России вдвое выросли расходы на оборону, которые сейчас составляют 6% ВВП. При этом все ранее заявленные обязательства сохраняются.
Профицит бюджета, по словам Путина, составляет 660 миллиардов рублей.
21:56:34 05-10-2023
Нам в администрации зарплату в этом году не индексировали, 5,5% тоже не будет, только главам и замам, т е. бездельникам хорошо подняли, а те кто реально работает и зарывается в бумагах как платили 21 тысячу, так и платят, мы нищие и голодные муниципалы.
03:30:21 06-10-2023
Иван (21:56:34 05-10-2023) Нам в администрации зарплату в этом году не индексировали, 5... Работать не пробовали ?
11:19:04 06-10-2023
Гость (03:30:21 06-10-2023) Работать не пробовали ?... Вы тот начальник, которому регулярно повышают зарплату, а он ничего не делает и троллит подчиненных, выполняющих за него работу при минимальной ставке?
08:40:51 06-10-2023
Иван (21:56:34 05-10-2023) Нам в администрации зарплату в этом году не индексировали, 5... Вас вообще всех сократить надо, идите в народное хозяйство, там вам работа найдется. А бумажки перекладывать и зарываться в них - это не мужское занятие, Ваня.
22:05:27 05-10-2023
Как же власть далеко от народа. Печально.
22:08:28 05-10-2023
Реально только МРОТ на бумаге индексируют, реально не повышалась ЗП с 2014 года!
22:11:57 05-10-2023
В своем выступлении Путин сказал, что реальные доходы выросли на 12 процентов. ------ что ему в уши надули, то и транслирует... а мог бы, как падишах в арабских сказках, убежать ночью от охраны и послушать чем страна живет. но это не в москвабаде делать надо...
23:13:50 05-10-2023
Гость (22:11:57 05-10-2023) В своем выступлении Путин сказал, что реальные доходы выросл... зачем это ему?
00:01:47 06-10-2023
Чем дольше человек находится во власти, тем больше он теряет связь с народом и объективной реальностью!
00:22:44 06-10-2023
В который раз он это рассказывает дисскусионному клубу, кого он хочет в этом убедить, себя или их.
07:46:35 06-10-2023
Не знаю,как у работающих, но у пенсионеров, точнее сказать, у меня, как у пенсионера, дохода больше не стало.
08:46:23 06-10-2023
Общая картина состоит из различных маленьких картинок. И если нам наша картинка по Алтайскому краю видится абсолютно безрадостной (последнее место по Сибири по доходам на душу населения), то московская картинка - совершенно иная, там 80% капиталов страны. И вообще европейская часть России живет иначе, чем мы. Они и определяют общее впечатление: там бОльшее количество жителей, там бОльший доход. Полтора миллиона жителей Алтая на фоне 150 миллионов по всей стране - один процент от общего.
09:07:50 06-10-2023
Гость (08:46:23 06-10-2023) Общая картина состоит из различных маленьких картинок. И есл... А их сколько в Москве 7 миллионов, это по вашей логике всего 6% от всей страны.
09:39:09 06-10-2023
Гость (09:07:50 06-10-2023) А их сколько в Москве 7 миллионов, это по вашей логике всего... На 2023 год население Москвы 13,5 миллионов. Официально. По данным Росстата. Сколько реально? Много больше.
10:22:35 06-10-2023
Гость (09:39:09 06-10-2023) На 2023 год население Москвы 13,5 миллионов. Официально. По ... Ну хорошо от 150 милл. посчитай процент сам.
09:21:58 06-10-2023
Маразм крепчал.
13:52:27 06-10-2023
Гость (09:21:58 06-10-2023) Маразм крепчал.... И продолжает крепчать.
19:42:14 06-10-2023
да все он знает, совести совсем нет просто, так врать привык, что остановиться не может. Про пенсионный возраст никогда ему не забудут.